Série A chega à metade dos times com troca de treinador em 2022; vantagem para Ceará e Fortaleza?

Embora a palavra esteja na moda quando o assunto é futebol, a 'convicção' dos dirigentes da maioria dos clubes do futebol brasileiro não anda em alta. Dos 20 clubes da Série A, 10 (metade) iniciaram trabalhos do 'zero' em 2022, com a mudança do treinador.

Destes 10, cinco já realizaram trocas após os primeiros resultados dos campeonatos estaduais, contradizendo um discurso comum que as competições só representariam pré-temporada para as equipes. Botafogo, Corinthians, Juventude, Atlético-GO e Avaí já demitiram técnicos neste ano, com poucos jogos disputados e toda uma pré-temporada realizada.

Cuiabá - Jorginho não permaneceu

Corinthians - Sylvinho demitido no Estadual

Botafogo - Enderson Moreira demitido no Estadual

Juventude - Jair Ventura demitido no Estadual

Atlético-GO - Marcelo Cabo demitido no Estadual

Atlético-MG - Cuca não permaneceu

Avaí - Claudinei Oliveira demitido no Estadual

Flamengo - Renato Gaúcho demitido em 2021

Fluminense - Marcão não permaneceu

Internacional - Aguirre não permaneceu

Outras 3 equipes decidiram virar o ano sob novo comando e aproveitaram, pelo menos, o período sem jogos para aprimorar as novas ideias de jogo. Cuiabá, Internacional e Flamengo são exemplos, após a não renovação de Jorginho e Aguirre. Renato Gaúcho já havia sido demitido nas rodadas finais do brasileiro.

Outros dois times viram os técnicos que finalizaram a Série A pedirem para não permanecer. Foi o caso de Cuca, no Atlético-MG e de Marcão, no Fluminense.

Continuaram com os mesmos treinadores (até o momento): Ceará, Fortaleza, Goiás, Coritiba, Santos, São Paulo, Athletico-PR, Bragantino, Palmeiras e América-MG.

A vantagem da manutenção

Legenda: Vojvoda tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2022 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Legenda: Tiago Nunes tem contrato com o Ceará até dezembro de 2022 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Ceará e Fortaleza, como visto acima, estão na segunda metade de equipes que conservaram o trabalho. Os ganhos são enormes e há uma boa tendência de melhor maturação do desempenho do que equipes que iniciam trabalhos do zero.

Óbvio que isso não é garantia de sucesso, tendo em vista que a lógica não é o forte do futebol, mas são bons indícios que Vovô e Leão devem fazer boas temporadas na Série A.

Resta agora observar como os clubes cearenses irão digerir os resultados do Campeonato Cearense e Copa do Nordeste, competições que antecedem o Brasileiro. Terão maturidade para encarar o insucesso? Não dá para os dois ganharem tudo. Alguém vai perder antes da Série A.