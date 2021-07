No G-4, campanha do Fortaleza não é só um 'bom começo'; um terço da Série A já passou

O Fortaleza fechou a 12ª rodada da Série A com a melhor campanha de um time nordestino na era dos pontos corridos: 24 pontos.

Até o momento, independente do excelente do futebol praticado pela equipe de Vojvoda, a análise geral ainda era um pouco precavida, tendo em vista outras boas largadas na história da competição de times que perderam o fôlego mais à frente.

Um exemplo que é dado com frequência é o do Vasco da Gama, em 2020, que largou bem e, no fim, foi rebaixado. Mas não há mais como comparar a campanha tricolor com a do cruz-maltino.

Não há comparação

Já se passou um terço da Série A. No ano passado, o Vasco já estava em 6º, com 19 pontos. O Fortaleza já tem 5 pontos a mais e com uma bola muito mais redonda.

Para os céticos, obviamente a cautela ainda é bem-vinda. Mas a nação tricolor (torcida e time) precisam se permitir sonhar. Têm motivos para isso.

Título? Talvez seja demais, mas uma vaga na Libertadores é uma conquista que vai se tornando palpável para o tricolor cearense.