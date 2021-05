Jogos definem a partir de hoje classificados da Sul-Americana e Libertadores; veja chances e sorteio

A semana mais importante, até o momento, do futebol sul-americano começa hoje com vários jogos que definem classificados para as fases de oitavas de final da Copa Sul-Americana e da Libertadores.

Em especial para o Ceará Sporting Club, a Copa Sul-Americana é o foco, mas Libertadores também é, tendo em vista que os terceiros colocados dos grupos formam o pote 2 do sorteio das oitavas de final da Sula, ou seja, serão os possíveis adversários dos participantes da Sula na próxima fase de mata-mata, com jogos de ida e volta.

>Ceará pode ganhar milhões com classificação na Sul-Americana

Foto: Reprodução

Potes e possibilidades

O sorteio dos confrontos das oitavas da sula deve ocorrer ao fim desta semana. O pote 1 será formado pelos primeiros colocados dos grupos da Sul-Americana. O pote 2 será formado pelos terceiros colocados na Libertadores.

Os clubes da Sula têm "vantagens" com relação aos "estreantes" oriundos da Liberta. Eles já decidirão os jogos em casa nas oitavas de final por figurarem o pote 1. O desempenho também define a posição na montagem da tabela. Ou seja, os clubes de melhores desempenhos na Sula tendem a decidir os jogos em casa nas próximas fases. Veja quem já está definido nas oitavas e quem pode entrar:

Pote 1

Já classificados:

Independiente (ARG)*

Grêmio (BRA)

*desclassificação improvável. Precisa ser goleado pelo lanterna Aragua

Disputam classificação:

Rosario Central (ARG) ou Huachipato (CHI)

Ceará (BRA) , Arsenal (ARG) ou Bolívar (BOL)

, Arsenal (ARG) ou Bolívar (BOL) Athletico/PR (BRA) ou Melgar (PER)

Peñarol (URU) ou River Plate (PAR)

Libertad (PAR), Atlético/GO (BRA) ou Newell´s (ARG)

Emelec (EQU) ou Bragantino (BRA)

Pote 2

Já confirmado em 3º:

LDU Quito (EQU)*

*improvável mudança de colocação

Podem chegar em 3º:

Independiente Del Valle (EQU) ou Universitario (PER)

Olimpia (PAR) ou Always Ready (BOL)

Boca Juniors (ARG), Santos (BRA) ou The Strongest (BOL)

River Plate (ARG), Fluminense (BRA) ou Junior Barranquilla (COL)

Sporting Cristal (PER) ou Rentistas (URU)

Universidad Católica (CHI), Atlético Nacional (COL) ou Nacional (URU)

Para quem deseja acompanhar a montagem dos potes do sorteio da Sul-Americana, segue um roteiro bem recheado de jogos que começam a partir de hoje e seguem até quinta-feira (27), quando o Ceará entra em campo para enfrentar o Jorge Wilstermann em Cochabamba.

Legenda: Fluminense e River Plate decidem vaga na próxima fase da Libertadores Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Jogos terça (25)

Sul-Americana

Grupo F

Newell´s Old Boys X Atlético/GO - 19h15

Palestino X Libertad - 19h15

Grupo G

Tolima X Bragantino - 21h30

Emelec X Talleres - 21h30

Libertadores

Grupo D

Ind. Santa Fe X Junior Barranquilla - 19h15

River Plate X Fluminense - 19h15

Grupo E

Racing X Rentistas - 21h30

São Paulo X Sporting Cristal - 21h30

Grupo H

Atlético/MG X Dep. La Guaira - 21h30

Cerro Porteño X América de Cali - 21h30

Legenda: Santos e Boca Juniors também decidem mais uma vaga Foto: Ivan Storti/Santos FC

Jogos quarta (26)

Sul-Americana

Grupo A

Huachipato X San Lorenzo - 21h30

Rosario Central X 12 de Octubre - 21h30

Grupo B

Bahia X Montevideo City Torque - 19h15

Independiente X Guabirá

Grupo E

Corinthians X River-PAR - 21h30

Huancayo X Peñarol - 21h30

Libertadores

Grupo B

Olimpia X Dep. Táchira - 19h

Internacional X Always Ready - 19h

Grupo C

Barcelona-EQU X Santos - 21h

Boca Junior X The Strongest - 21h

Grupo F

Nacional X Argentino Juniors - 23h

Universidad Catolica X Atletico Nacional - 23h

Legenda: Ceará suportou a pressão no segundo tempo e conseguiu o resultado na Arena Castelão Foto: Thiago Gadelha / SVM

Jogos quinta (27)

Sul-Americana

Grupo C

Arsenal X Bolívar - 19h15

Jorge Wilstermann X Ceará - 19h15 ceará enfrenta boliviano

Grupo D

Athletico/PR X Aucas - 21h30

Melgar X Metropolitanos - 21h30

Grupo H

La Equidad X Grêmio - 21h30

Lanús X Aragua - 21h30

Libertadores

Grupo A

Defensa y Justicia X Independiente del Valle - 19h

Palmeiras X Universitario - 19h

Grupo G