Finais do Cearense vão mudar de data e não têm previsão para ocorrer; Rodadas da Série A mantidas

As finais do Campeonato Cearense não ocorrerão mais nos dias 10 e 23 de abril e não têm previsão para acontecer. O presidente da Federação Cearense de Futebol, Mauro Carmélio, confirmou a alteração.

Com isso, os jogos da Série A que seriam afetados pela marcação das partidas do Estadual estão mantidos: Fortaleza X Cuiabá (dia 10/04), a estreia do Tricolor na primeira divisão, e o Clássico-Rei (23/04).

Segundo o presidente Mauro Carmélio, a CBF estuda a melhor data para a realização das partidas. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Fernando Graziani, do jornal O Povo, via twitter, com apuração do jornalista Brenno Rebouças.

"A CBF está procurando uma melhor data. (previsão) só após posição definitiva do presidente da CBF", disse Carmélio.

Sem espaço em abril e maio

Analisando o calendário de Ceará e Fortaleza nos meses de abril e maio, é díficil o encaixe de datas para a final do Cearense nesse período. Durante o meio de semana, datas estão reservadas para disputadas da Libertadores e Sul-Americana.

Nos fins de semana, as datas estão reservadas para as disputas da Série A, fora a Copa do Brasil que também será encaixada no período.