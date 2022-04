Dificuldades e transtornos: torcedor precisa ter uma experiência melhor no Castelão

A situação do gramado do Castelão tem recebido atenção na mídia esportiva por ser flagrante durante as transmissões dos jogos.

Mas tem um outro lado da experiência do torcedor que também não está legal. Muitos serviços estão deficitários para quem vai ao estádio, tornando a experiência de assistir a uma partida de futebol (separando a entrega esportiva do evento) muitas vezes desagradável.

Um leitor que não quis se identificar enviou à coluna imagens de ontem, quando o Ceará venceu o Independiente por 2 a 1.

Transporte e estacionamento

Legenda: Torcedor enfrenta longo e constante engarrafamento para entrar e sair do Castelão Foto: Colaboração leitor

Um primeiro ponto é que é muito difícil depender de transporte público para ver jogos no Castelão. Não há mais esquemas especiais de transporte como havia no passado. Há sensação de insegurança também nas ruas, nos coletivos e nos terminais.

Transporte por aplicativos também se tornou um problema. Já é difícil aceitação de corridas e, quando elas são aceitas, normalmente o valor é majorado. Ir ao estádio de bicicleta também é fora de cogitação.

Sem transporte público, o torcedor precisa ir a pé ou ir de carro próprio à Arena. Com apenas duas saídas, uma para a Av. do Contorno e outra para a Av. Paulino Rocha, a entrada e saída de veículos é lenta. São 3 a 4 mil veículos saindo de um mesmo recinto com apenas duas saídas. Seja com lotação ou com jogos pequenos, há dificuldades de acesso ou saída da área.

Esplanada escura e escorregadia

Legenda: Esplanada do Castelão tem poças de água e é mal iluminada Foto: Colaboração leitor

Após ter a paciência testada para estacionar, o torcedor sobe as escadas em direção à esplanada (área grande entre estacionamentos e catracas). O local tem problemas de iluminação e concentra grandes poças de água durante a chuva, oferecendo riscos aos pedestres.

Banheiros

Legenda: Banheiros da Arena Castelão estão sujos, com equipamentos danificados e entupidos Foto: Colaboração leitor

Dentro da Arena, se o torcedor precisar utilizar os banheiros do estádio também deve enfrentar problemas. Imagens de ontem (05/04) dão uma mostra de como está a conservação do recinto. O mictório completamente obstruído, sujeira. Não há sabão ou toalhas de papel.

Bares

Legenda: Torcedores têm enfrentado longas filas e preços elevados em bares da Arena Castelão Foto: Colaboração leitor

Se a ideia do torcedor é relaxar e tomar uma cerveja para aproveitar a partida, acaba se frustrando. Ele enfrenta longas filas para conseguir realizar um pedido. O valor também é elevado. Cada produto vendido por valores inexplicavelmente acima do normal. Um golpe na paciência e no bolso.

Já passou da hora de mudar

Estes são apenas os problemas mais flagrantes que esta coluna recebe de torcedores. O tom das críticas tem se tornado cada vez mais elevado. Ceará e Fortaleza, juntos, têm mais de 80 mil sócios. Muita gente que vai enfrentar os problemas relatados acima se eles não começarem a ser sanados. Poder Público e os clubes precisam dar uma resposta e tratar melhor as pessoas que são o motivo do futebol existir.

Você tem flagrantes de situações como essa? Envie por e-mail (gustavo.negreiros@svm.com.br)