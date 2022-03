Contra Sport, Fortaleza terá maior público em mais de 3 anos

O Fortaleza divulgou a última parcial de check-ins e compras de ingresso para o jogo contra o Sport, no domingo (3), pela final da Copa do Nordeste. O Tricolor do Pici tem mais de 53 mil torcedores garantidos na partida que vale o bicampeonato para o Tricolor de Aço.

O número é expressivo, pois há tempos não é repetido. Desde novembro de 2018, quando o Fortaleza venceu o Juventude por 4 a 1, na partida da entrega da taça do título da Série B daquele ano, não havia superado essa marca.

Naquela oportunidade, mais de 57 mil torcedores estiveram presentes na Arena Castelão.

E a expectativa é que esta mesma marca seja superada, chegando aos 63 mil lugares, a capacidade máxima do Gigante da Boa Vista.

Atualmente, o recorde de público da Arena (na era moderna) é do jogo Fortaleza X Juventude (2017), com 63.903 presentes.