Com 8 jogos, início de Silvio Romero já pode ser avaliado no Fortaleza? Veja análise e opine

Silvio Romero foi, sem qualquer contestação, a contratação mais badalada do futebol cearense em 2022.

Artilheiro do Campeonato Argentino em 2021, ele chegou com status e promessa de gols, além da expectativa um alinhamento natural com as ideias do compatriota Vojvoda.

Para ilustrar nosso pensamento a seguir, alguns números do argentino:

Silvio Romero no Fortaleza até 10/03

8 jogos (4 titular e 4 suplente)

2 gols

Média de 0,25 por partida

375 minutos

Média de 44 minutos por jogo

Todo jogador pode e deve ser avaliado pelo torcedor e também pela imprensa. Óbvio que ainda há muita temporada pela frente. É apenas o início.

Mas 8 jogos são suficientes para um contato inicial. E é sobre ele que vamos falar:

Primeiro ponto é que Romero está abaixo da média de gols marcados em comparação aos primeiros jogos disputados nas temporadas anteriores. O alento é que no seu ano mais artilheiro, 2021, o começo também não foi tão bom assim.

Veja o desempenho de Romero nos primeiros 8 jogos de cada temporada

2022 - 2 gols

2021 - 4 gols

2020 - 5 gols

2019 - 3 gols

2018 - 3 gols

2016/17 - 5 gols

2015/16 - 6 gols

2014/15 - 5 gols

2013/14 - 1 gol

2013 - 3 gols

2012 - 1 gol

2011 - Sem informação

Legenda: Silvio Romero ficou isolado e pouco participou do jogo Foto: Bruno Oliveira/FEC

Ano passado, nos primeiros 8 jogos da temporada, marcou 4 gols, mas teve bem mais minutos do que tem atualmente com Vojvoda. Atuou 90 minutos em quatro destas partidas, enquanto neste ano, em todas foi suplente ou substituído.

Baixa minutagem é novidade para jogador

A baixa minutagem de Romero é curiosa, pois nos anos anteriores, o atleta era sempre titular absoluto e, na maioria dos jogos, atuando por 90 minutos. Agora, vem enfrentando o banco de reservas em algumas partidas.

A avaliação é que é cedo para cravar qualquer opinião, mas o início de Romero é abaixo do que a maioria dos torcedores esperava, até por algum desconhecimento da carreira do jogador.

Como já falamos uma vez nesta coluna, Romero é um atacante de área e que precisa funcionar dentro de uma engrenagem. A grande questão é se a 'máquina de Vojvoda' será ajustada para o centro-avante ou se ele terá de se ajustar a outra mecânica. Até o momento, não parece ter havido este alinhamento de parte a parte.

Mas pode ser que ocorra, e o atacante deslanche. Futebol está aí para mostrar que a boa fase de um matador sempre pode aparecer.