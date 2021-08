Ceará quebra marca de 2010 e faz melhor campanha do clube na Série A até a 14ª rodada

Além de todo aspecto positivo que uma vitória em Clássico-Rei traz para o clube, o Ceará tem ainda um dado histórico para comemorar. Com a vitória contra o Fortaleza, o clube alvinegro ultrapassou a melhor campanha já realizada pelo time na Série A, até a 14ª rodada da competição.

São 22 pontos registrados até o momento nesta edição do Brasileirão contra 21 conquistados em 2010. Naquela temporada, o Alvinegro começou muito bem e chegou a liderar até a 8ª rodada.

Na comparação com o ano de 2020, quando o Vovô conquistou a sua melhor pontuação nas 38 rodadas, o desempenho alvinegro em 2021 é ainda melhor. São 7 pontos a mais que a campanha do ano anterior até a 14ª rodada.

Sarrafo elevado

As marcas do Vovô em 2021 não são tão exaltadas como em anos anteriores, até mesmo pelos torcedores. E a minha visão é que isso é positivo. Apesar de uma das motivações ser a boa campanha do Fortaleza, o Alvinegro tem demonstrado uma postura mais realista e condizente com quem quer chegar onde nunca chegou na Série A.

Se quer conquistar uma vaga na Libertadores ou Sul-Americana, os referenciais históricos realmente devem ser superados.