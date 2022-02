Ceará ou Fortaleza? Veja quem costuma levar a melhor no primeiro Clássico-Rei do ano

O Clássico-Rei é o confronto-chave do futebol cearense, colocando frente a frente as duas maiores forças futebolísticas do Estado e atualmente do Nordeste: Ceará e Fortaleza.

E o primeiro de muitos jogos que devem ocorrer no ano está marcado para este sábado (5), às 17h45, e carrega simbolismo de ser o primeiro de uma temporada recheada de desafios.

É no primeiro jogo entre Vovô e Leão que a temporada 'começa' verdadeiramente, com uma carga elevada de pressão sobre o resultado final.

E na história recente, dos últimos 20 anos, quem tem levado a melhor no primeiro confronto do ano? Nenhuma das duas equipes. O resultado mais comum do primeiro confronto do ano é o empate, principalmente pelo placar de 1 a 1. Os dois rivais também estão igualados nos números de vitórias: 5 para cada lado.

Veja o levantamento

10 empates

5 vitórias do Ceará

5 vitórias do Fortaleza