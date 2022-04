Campeonato Cearense: Fortaleza inicia decisão por tetra que pode 'colocar fogo' em 2023

Caucaia e Fortaleza se enfrentam nesta sexta-feira (22) na primeira partida da decisão do Campeonato Cearense 2022.

Apesar de ser até pouco cortez com o Caucaia as ponderações que vêm a seguir, é notório que a decisão destes jogos de sexta e domingo tem muito mais a ver com o que virá em 2023, do que propriamente pela conquista em 2022.

Amplamente favorito, o Fortaleza pode faturar o seu segundo tetracampeonato na história, o que é importante. Mas histórica mesmo é a possibilidade da luta de um pentacampeonato inédito para o clube em 2023.

Primeiro semestre diferente

Legenda: Fortaleza teve chance de ser penta em 2011, mas caiu no Campeonato Cearense Foto: Ceará SC

Por ter, possivelmente, um penta em disputa, o Campeonato Cearense 2023 ganha outra conotação. Poderá jogar expectativa para tricolores e muita pressão para os alvinegros.

É totalmente imprevisível o que pode ocorrer com um pentacampeonato em jogo no ano que vem, mudando completamente a configuração e distribuição de forças para o Estadual, naturalmente colocado em último plano por Vovô e Leão.

Ceará e Fortaleza se mobiliziriam certamente com o que teriam de mais forte por este título em 2023.

Isto, claro, se o Caucaia não surpreender. É esperar para ver.