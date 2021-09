Banco com Guto no Ceará, Gabriel Lacerda ainda é destaque sub-23 na Série A; veja números

O Ceará renovou contrato até 2024 com o zagueiro Gabriel Lacerda nesta semana, o que é um acerto do clube, tendo em vista o desempenho já nesta Série A 2021. O atleta é um dos destaques sub-23 deste Brasileiro, segundo levantamento do site SofaScore, que também inclui o volante Ederson, do Fortaleza.

Mas o que aconteceu com Gabriel Lacerda no final da "Era Guto Ferreira" ainda não tem explicação. O jogador saiu de um grande desempenho na vitória alvinegra do Clássico-Rei, em agosto, direto para o banco de reservas.

Tudo bem que o ídolo alvinegro Luiz Otávio voltava a ser escalado, mas a substituição, com experiente zagueiro ainda voltando ao melhor ritmo, coincidiu com queda de desempenho defensivo do Vovô. É óbvio que não é só Luiz Otávio que é responsável pelo setor, mas os números são frios.

Gabriel Lacerda em campo

11 gols sofridos / 12 jogos

Ceará 3 X 2 Grêmio

Santos 3 X 1 Ceará

Internacional 1 X 1 Ceará

Ceará 2 X 1 Atlético-MG

Ceará 1 X 1 São Paulo

Bragantino 0 X 0 Ceará

Ceará 2 X 0 Juventude

Fluminense 0 X 0 Ceará

Ceará 2 X 2 Cuiabá

Ceará 1 X 0 Athletico-PR

Sport 0 X 0 Ceará

Ceará 3 X 1 Fortaleza

Sem Gabriel Lacerda em campo

6 gols sofridos / 3 jogos

Corinthians 3 X 1 Ceará

Ceará 1 X 1 Flamengo

América-MG 2 X 0 Ceará

Com Tiago Nunes, é possível que o zagueiro volte a ganhar oportunidades e mostrar valor. Se não for negociado, Lacerda deverá ser titular absoluto do Alvinegro na zaga, nesta ou na próxima temporada.