Após Clássico-Rei: saiba a situação de Ceará e Fortaleza em projeção de 50 pontos

A 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A foi finalizada com direito ao principal jogo do futebol cearense, o Clássico-Rei. E a vitória do Ceará pode representar um divisor de águas nas pretensões das equipes na reta final do Brasileiro.

O Alvinegro, com a vitória, deu mais um salto na projeção opinativa de 50 pontos desta coluna, se aproximando muito da campanha idealizada para a conquista, com folga, da vaga na Copa Sul-Americana e, quem sabe, até Copa Libertadores.

Já o Fortaleza, se distanciou da mesma projeção, precisando vencer adversários considerados difíceis e cumprir o dever de casa contra os rivais diretos para voltar à linha da competição intercontinental.

Sem mais delongas, confira como ficou a projeção após a 26ª rodada: