Golpes do IPVA 2024: Veja 6 dicas para não cair em armadilhas ao pagar o imposto

Com a proximidade do vencimento do IPVA 2024 (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), seja na cota única ou parcelado, crescem as tentativas de golpes contra os contribuintes. Por isso, todo cuidado é pouco antes de emitir um boleto ou transferir qualquer valor.

Confira abaixo 6 dicas para não cair na mão de golpistas.

1. Emita o boleto no site da Sefaz

Essa é a orientação da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE). Segundo o órgão, o único método para quitar o IPVA, "seja à vista ou em cinco parcelas, é exclusivamente por meio dos canais oficiais da secretaria". São eles:

site oficial www.sefaz.ce.gov.br;

aplicativo Meu IPVA;

assistente virtual: (85) 3108-1404 (WhatsApp)

No caso do site, o ideal é clicar no link acima ou digitar todo o endereço manualmente. Procurar em site de buscas pode levar a um site diverso, que pode confundir o pagador.

No aplicativo, disponível gratuitamente nas lojas Play Store (sistema operacional Android) e App Store (sistema IOS), é importante conferir o nome do responsável pelo desenvolvimento do app: "Casa Civil (Ceara)".

Pelo WhatsApp, a própria Sefaz-CE "destaca a importância dos cidadãos garantirem que o número de telefone tenha o selo verde de verificação e esteja registrado como Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará".

2. Cuidado com descontos muito vantajosos

No Ceará, os descontos no pagamento do IPVA podem chegar a, no máximo, 10%, desde que sejam observadas duas condições específicas:

5% de desconto aos motoristas que pagarem a cota única até o dia 31 de janeiro

5% de desconto para os contribuintes participantes do programa Sua Nota Tem Valor

Estes dois descontos são cumulativos, ou seja, o participante do programa Sua Nota Tem Valor que pagar a cota única pode ter até 10% de redução no valor do imposto.

O pagamento parcelado só permitirá o desconto conquistado por meio do programa Sua Nota. Confira as datas de vencimento:

Cota Única: 31/1

1ª parcela: 8/2

2ª parcela: 8/3

3ª parcela: 8/4

4ª parcela: 8/5

5ª parcela: 10/6

3. Nunca clique em links sem procedência

Sempre desconfie de links recebidos em aplicativos de mensagens, como WhatsApp e Telegram, redes sociais ou mesmo por e-mail. Isso vale para qualquer circunstância, incluindo supostos links para o pagamento do IPVA.

4. Recebeu o boleto em casa? Rasque e descarte

A Sefaz-CE não envia boletos pelos Correios, por e-mail ou por SMS. Recebeu algum boleto impresso? Rasgue e descarte.

5. Atenção aos bancos e cartões que recebem o pagamento

O pagamento do IPVA pode ser feito também nos bancos Caixa Econômica, Bradesco, Banco do Brasil, Banco do Nordeste do Brasil, Santander, Itaú e nas casas lotéricas. Há também a opção de quitar o imposto com cartões de crédito vinculados ao Banco do Brasil ou Bradesco.

6. Cuidado ao pagar por Pix

Ao pagar o IPVA por Pix, que pode ser em qualquer banco, verifique se no nome do favorecido está escrito Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, e se o CNPJ é 07.954.597/0001-52.

VEJA O PASSO A PASSO DO PIX

Para realizar o pagamento via Pix, basta acessar o site da Sefaz, selecionar a parcela em aberto e capturar o QR Code que será mostrado na parte inferior da página.

Outra opção é clicar no botão “Copiar o código” e colar direto no aplicativo do seu banco. Caso o contribuinte deseje gerar o Documento de Arrecadação do Estado (DAE), o QR Code também estará disponível no topo do documento.