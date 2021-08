Campanha Justiça pela Mulher, com mensagens de combate à violência em padarias, aumenta adesão

A campanha Justiça pela Mulher, promovida pelo Poder Judiciário cearense, tem aumentado a adesão de padarias que distribuem mensagens contra a violência doméstica e familiar em embalagens de pão, biscoitos, bolos e outros produtos. A mais recente ocorreu nesta semana.

A iniciativa do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) ocorre durante este mês de agosto com o objetivo de conscientizar a sociedade, divulgar os canais de denúncia e destacar os 15 anos da Lei Maria da Penha.

A juíza Teresa Germana Lopes de Azevedo, titular do 2º Juizado da Mulher de Fortaleza, ressaltou a importância das parcerias para o combate à violência doméstica, com o engajamento de toda a sociedade.

"Por meio de campanhas como essa, o Judiciário cearense vai além da função básica de julgar processos, promovendo informação e conscientização da população acerca do tema e levando para casa esse debate”, disse.

A magistrada acompanhou a ação na mais recente padaria a aderir à campanha, localizada na Avenida 13 de Maio, e frequentada há anos pela servidora pública Milena Olímpio Ribeiro. Ela aprovou a iniciativa e deixou um recado:

Servidora pública Milena Olímpio Ribeiro Para as pessoas que sofrem esse tipo de abuso e que não estão muito dispostas a revelar, eu daria de presente um produto desse, sutilmente, para que ela pudesse ter esse incentivo de tomar uma decisão e denunciar”

Segundo Marina de Castro, diretora administrativa da padaria, “o intuito é justamente chegar dentro das casas de clientes através dos produtos, para que essa campanha ajude às mulheres que sofrem caladas, fornecendo um canal para que possam procurar um socorro. Ficamos muito felizes em abraçar essa causa”.

Legenda: Padarias e outros estabelecimentos interessados em participar da campanha Justiça pela Mulher podem entrar em contato com o TJCE Foto: TJCE/Divulgação

A campanha

A campanha Justiça pela Mulher foi lançada no dia 1º de agosto, com ação durante o jogo entre Ceará e Fortaleza, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro.

Os artistas cearenses Waldonys e Marcos Lessa também abraçaram a campanha ao participarem da série de vídeos “Cole essa ideia”, usando adesivos com o slogan “Justiça pela Mulher: O Judiciário e você contra a violência doméstica”.

O Tribunal de Justiça do Ceará republicou o vídeo “Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica”, produzido no ano passado, com participação de magistradas e servidoras da Justiça Estadual.

Ao longo deste mês, estão sendo produzidas ainda matérias e postagens nas redes sociais, ressaltando o papel do Judiciário no combate à violência e as inovações promovidas nos 15 anos da Lei Maria da Penha.

Como participar

Padarias e outros estabelecimentos interessados em participar da campanha Justiça pela Mulher podem entrar em contato com o TJCE pelo e-mail: marketing@tjce.jus.br.