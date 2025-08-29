Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Vem aí o Proenergia Summit com toda a cadeia produtiva de energia

Grandes empresas nacionais e estrangeiras estarão no Centro de Eventos do Ceará nos dias 24 e 25 de setembro

Escrito por
Egídio Serpa egidio.serpa@svm.com.br
(Atualizado às 03:45)
Egídio Serpa
Legenda: Foto de uma das sessões técnicas do Proenergia 2024. Neste ano, a presença de público será maior no evento
Foto: Divulgação

Estão abertas as inscrições para o Proenergia Summit 2025, evento que reunirá representantes de toda a cadeia produtiva da área de energia e que se realizará nos dias 24 e 25 do próximo mês de setembro, no Centro de Eventos do Ceará. Autoridades e grandes nomes do setor já confirmaram presença no evento, que chega à sua sétima edição.  

Entre palestrantes confirmados, estão Karina Araújo, diretora do Departamento de Transição Energética, do Ministério de Minas e Energia (MME); Carlos Mattar, superintendente da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel); Marcello Cabral, diretor de Novos Negócios na ABEEólica; Daniel Danna, diretor substituto na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel); Rodrigo Huguenin, diretor do Departamento de Energia da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul e secretário-executivo do Comitê de Planejamento Energético (COPERGS); Isa Carla Osterkamp, Secretária de Hidrogênio Verde do Rio Grande do Sul; e Jurandir Picanço, consultor de Energia da FIEC.  

Estarão presentes secretários de energia de diversos estados, presidentes de sindicatos de energia de todo o país, autoridades nacionais e locais, entre outros. 

Considerado uma das maiores iniciativas brasileiras do setor de energia, o Proenergia é promovido pelo Sindicato das Indústrias de Energia e de Serviços do Setor Elétrico do Estado do Ceará (Sindienergia-CE), com o apoio e parceria da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e do Sebrae, além do apoio do Governo do Estado. 

Empresas como Light Energia, TBEA, Eper Group, Ceneged, B&Q Energia, Grupo Cosampa, Sirtec, GPM Soluções, J. Macêdo, além de instituições como Sistema Fiec e o Sebrae e outras já confirmaram presença, apoio e patrocínio.  

Ao longo do Proenergia, os maiores players do setor debaterão sobre as oportunidades e desafios contemporâneos para a transição energética, incluindo Transição Energética, Energia Renovável & Negócios Sustentáveis, Potencial Energético do Nordeste, Caminhos da Transmissão, Armazenamento de Energia, Hidrogênio Verde como Combustível do Futuro, HUB do Pecém; Economia do Mar; Reforma do Setor Elétrico e Abertura do Mercado Livre, Geração Distribuída 3.0 e a Nova Geopolítica Energética. 

“Estamos vivendo um cenário de protagonismo da energia, com alguns desafios que precisam de ser debatidos e solucionados. O Ceará tem uma oportunidade de sobressair-se, com a ambiência perfeita em estrutura, logística, sol e vento em abundância, e um Poder Público que abraçou a causa da energia. Precisamos superar gargalos como o do “curtailment”, dada a escassez das linhas de transmissão para abraçar projetos que somarão à transformação da realidade do nosso Estado, da região Nordeste e do País. E o Proenergia já se consolidou como o maior evento nacional focado nessa discussão da transição energética, com as suas oportunidades e desafios”, como destaca o presidente do Sindienergia-CE, Luis Carlos Queiroz. 

Assim como nos anos anteriores, o Proenergia Summit 2025 contará com a presença de startups, apresentando soluções voltadas para o setor. Além disso, um “hackathon” acontecerá durante os dois dias de evento, com premiações, ao final, para três soluções escolhidas pelos jurados. 

Veja também

teaser image
Egídio Serpa

Unimed Fortaleza moderniza seu parque tecnológico

teaser image
Egídio Serpa

Ricardo Cavalcante lança a Feira da Fiec: "Agro é pop; indústria é top"

teaser image
Egídio Serpa

Fiec anuncia hoje, com detalhes, sua grande Feira da Indústria