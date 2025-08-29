Vem aí o Proenergia Summit com toda a cadeia produtiva de energia

Estão abertas as inscrições para o Proenergia Summit 2025, evento que reunirá representantes de toda a cadeia produtiva da área de energia e que se realizará nos dias 24 e 25 do próximo mês de setembro, no Centro de Eventos do Ceará. Autoridades e grandes nomes do setor já confirmaram presença no evento, que chega à sua sétima edição.

Entre palestrantes confirmados, estão Karina Araújo, diretora do Departamento de Transição Energética, do Ministério de Minas e Energia (MME); Carlos Mattar, superintendente da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel); Marcello Cabral, diretor de Novos Negócios na ABEEólica; Daniel Danna, diretor substituto na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel); Rodrigo Huguenin, diretor do Departamento de Energia da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul e secretário-executivo do Comitê de Planejamento Energético (COPERGS); Isa Carla Osterkamp, Secretária de Hidrogênio Verde do Rio Grande do Sul; e Jurandir Picanço, consultor de Energia da FIEC.

Estarão presentes secretários de energia de diversos estados, presidentes de sindicatos de energia de todo o país, autoridades nacionais e locais, entre outros.

Considerado uma das maiores iniciativas brasileiras do setor de energia, o Proenergia é promovido pelo Sindicato das Indústrias de Energia e de Serviços do Setor Elétrico do Estado do Ceará (Sindienergia-CE), com o apoio e parceria da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e do Sebrae, além do apoio do Governo do Estado.

Empresas como Light Energia, TBEA, Eper Group, Ceneged, B&Q Energia, Grupo Cosampa, Sirtec, GPM Soluções, J. Macêdo, além de instituições como Sistema Fiec e o Sebrae e outras já confirmaram presença, apoio e patrocínio.

Ao longo do Proenergia, os maiores players do setor debaterão sobre as oportunidades e desafios contemporâneos para a transição energética, incluindo Transição Energética, Energia Renovável & Negócios Sustentáveis, Potencial Energético do Nordeste, Caminhos da Transmissão, Armazenamento de Energia, Hidrogênio Verde como Combustível do Futuro, HUB do Pecém; Economia do Mar; Reforma do Setor Elétrico e Abertura do Mercado Livre, Geração Distribuída 3.0 e a Nova Geopolítica Energética.