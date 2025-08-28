Unimed Fortaleza moderniza seu parque tecnológico
Operação no valor de R$ 14 milhões renovará equipamentos de diagnóstico por imagem dos seus hospitais
Deram-se as mãos a UniBlue, empresa especializada no fornecimento de equipamentos e mobiliário médicos por assinatura, e a Unimed Fortaleza, que acabam de fechar uma operação de R$14 milhões. O objetivo é renovar o parque tecnológico de diagnóstico por imagem da Unimed Fortaleza, combinando a aquisição por locação de novos aparelhos e a desimobilização de ativos atualmente em uso.
A “joint venture”, formada por meio da parceria da Unimed Participações com a BlueHealth, contempla a locação de um equipamento de tomografia computadorizada, um arco cirúrgico e a negociação de aparelhos de ultrassonografia. Além disso, foi realizada a venda do parque tecnológico existente, etapa que integra a estratégia de liberar capital para o reinvestimento.
Segundo Karin Rockenbach, diretora Comercial da UniBlue, a estrutura da operação busca unir atualização tecnológica e eficiência financeira.
“Combinamos desimobilização de capital e novos investimentos, criando condições para que a Unimed Fortaleza – uma cooperativa de médicos -- mantenha equipamentos de imagem atualizados sem grandes desembolsos iniciais”, explicou ela.
Para Marcos Aragão,presidente da Unimed Fortaleza, o modelo de locação representa uma mudança em relação à prática anterior de aquisição direta de equipamentos.
“O formato por assinatura permite atualizar os aparelhos com mais agilidade e menor impacto financeiro, além de melhorar a qualidade das negociações técnicas e econômicas”, disse Aragão.
A UniBlue oferece soluções para cooperativas do Sistema Unimed e outras instituições ligadas a ele, incluindo o diagnóstico da base instalada, estudos de viabilidade e análises de demanda. O objetivo é identificar oportunidades para modernização de equipamentos, aumento de eficiência e suporte a estratégias de verticalização.
A Unimed Participações integra o pilar empresarial do Sistema Unimed Fortaleza, posicionando-se como um moderno hub de negócios prioritários e complementares ao ecossistema cooperativo. A cooperativa possui uma estrutura profissionalizada com capacidade técnica para detectar oportunidades de mercado e demandas não atendidas no âmbito do Sistema Unimed, potencializando os ganhos para as cooperativas por meio de escala, eficiência e inovação.
Hoje, a Unimed Participações tem 243 acionistas entre as cooperativas. Sua maior controlada é a Seguros Unimed, que atua como braço financeiro e segurador a serviço das Unimeds.
