Unimed Fortaleza moderniza seu parque tecnológico

Deram-se as mãos a UniBlue, empresa especializada no fornecimento de equipamentos e mobiliário médicos por assinatura, e a Unimed Fortaleza, que acabam de fechar uma operação de R$14 milhões. O objetivo é renovar o parque tecnológico de diagnóstico por imagem da Unimed Fortaleza, combinando a aquisição por locação de novos aparelhos e a desimobilização de ativos atualmente em uso.

A “joint venture”, formada por meio da parceria da Unimed Participações com a BlueHealth, contempla a locação de um equipamento de tomografia computadorizada, um arco cirúrgico e a negociação de aparelhos de ultrassonografia. Além disso, foi realizada a venda do parque tecnológico existente, etapa que integra a estratégia de liberar capital para o reinvestimento.

Segundo Karin Rockenbach, diretora Comercial da UniBlue, a estrutura da operação busca unir atualização tecnológica e eficiência financeira.

“Combinamos desimobilização de capital e novos investimentos, criando condições para que a Unimed Fortaleza – uma cooperativa de médicos -- mantenha equipamentos de imagem atualizados sem grandes desembolsos iniciais”, explicou ela.

Para Marcos Aragão,presidente da Unimed Fortaleza, o modelo de locação representa uma mudança em relação à prática anterior de aquisição direta de equipamentos.

“O formato por assinatura permite atualizar os aparelhos com mais agilidade e menor impacto financeiro, além de melhorar a qualidade das negociações técnicas e econômicas”, disse Aragão.

A UniBlue oferece soluções para cooperativas do Sistema Unimed e outras instituições ligadas a ele, incluindo o diagnóstico da base instalada, estudos de viabilidade e análises de demanda. O objetivo é identificar oportunidades para modernização de equipamentos, aumento de eficiência e suporte a estratégias de verticalização.