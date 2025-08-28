Morada Nova promove a Semana do Camarão

Iniciada terça-feira, 26, prossegue hoje e irá até sábado, 30, a VII Semana da Aquicultura de Morada Nova, evento que, promovido pela Associação dos Produtores de Camarão do Ceará (APCC) com o apoio da Samaria Camarões, reúne carcinicultores de municípios da Vale do Jaguaribe. O tema central são as perspectivas e os desafios para o setor.

São três eventos que se realizam simultaneamente naquela cidade: o IV Festival do Camarão, o III Encontro de Mulheres da Aquicultura e o IV Festival Gastronômico de Camarão de Morada Nova.

Da programação constam palestras técnicas e científicas a respeito da carcinicultura, incluindo a biossegurança, ministradas por especialistas. A carcinicultura tem crescido em alta velocidade na região jaguaribana, principalmente nos municípios de Morada Nova e Jaguaruana, onde centenas de famílias, que se dedicavam à agricultura, estão hoje empenhadas no desenvolvimento de seus próprios projetos de criação de camarão.

Esse crescimento, segundo informa Ítalo Rocha, presidente da APCC, tem vários motivos, um dos quais é o aproveitamento da água salobra que existe no subsolo da região e, também, pela assistência técnica que é prestada aos carcibicultores.