Morada Nova promove a Semana do Camarão
Carcinicultores do Vale do Jaguaribe, que antes eram agricultores, participam de três eventos simultâneos, todos de louvor ao camarão
Iniciada terça-feira, 26, prossegue hoje e irá até sábado, 30, a VII Semana da Aquicultura de Morada Nova, evento que, promovido pela Associação dos Produtores de Camarão do Ceará (APCC) com o apoio da Samaria Camarões, reúne carcinicultores de municípios da Vale do Jaguaribe. O tema central são as perspectivas e os desafios para o setor.
São três eventos que se realizam simultaneamente naquela cidade: o IV Festival do Camarão, o III Encontro de Mulheres da Aquicultura e o IV Festival Gastronômico de Camarão de Morada Nova.
Da programação constam palestras técnicas e científicas a respeito da carcinicultura, incluindo a biossegurança, ministradas por especialistas. A carcinicultura tem crescido em alta velocidade na região jaguaribana, principalmente nos municípios de Morada Nova e Jaguaruana, onde centenas de famílias, que se dedicavam à agricultura, estão hoje empenhadas no desenvolvimento de seus próprios projetos de criação de camarão.
Esse crescimento, segundo informa Ítalo Rocha, presidente da APCC, tem vários motivos, um dos quais é o aproveitamento da água salobra que existe no subsolo da região e, também, pela assistência técnica que é prestada aos carcibicultores.
Por sua vez, Cristiano Maia, presidente da Camarão BR, entidade nacional que congrega os maiores criadores de camarão do país, e dono da Samaria Camarões, maior empresa brasileira da carcinicultura, revela que a tendência é mais crescimento do setor naquela região do Ceará, à medida que os produtores se apropriam das modernas técnicas e tecnologias para o correto manejo de suas fazendas de criação. Cristiano mostra-se otimista com o que está por vir, uma vez que há excelente perspectiva de abertura do mercado do Reino Unido para o camarão nordestino.
Quando os ingleses abrirem seu mercado, a produção de camarão do Ceará, do Rio Grande do Norte e do Piauí dará um salto importante em qualidade e em quantidade, como disse Cristiano Maia.
