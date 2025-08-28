Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Morada Nova promove a Semana do Camarão

Carcinicultores do Vale do Jaguaribe, que antes eram agricultores, participam de três eventos simultâneos, todos de louvor ao camarão

Escrito por
Egídio Serpa egidio.serpa@svm.com.br
(Atualizado às 04:19)
Egídio Serpa
Legenda: Na IV Semana da Aquicultura de Morada Nova, realiza-se um festival gastronômico tendo o camarão como protagonista
Foto: Shutterstock

Iniciada terça-feira, 26, prossegue hoje e irá até sábado, 30, a VII Semana da Aquicultura de Morada Nova, evento que, promovido pela Associação dos Produtores de Camarão do Ceará (APCC) com o apoio da Samaria Camarões, reúne carcinicultores de municípios da Vale do Jaguaribe. O tema central são as perspectivas e os desafios para o setor. 

São três eventos que se realizam simultaneamente naquela cidade: o IV Festival do Camarão, o III Encontro de Mulheres da Aquicultura e o IV Festival Gastronômico de Camarão de Morada Nova. 

Da programação constam palestras técnicas e científicas a respeito da carcinicultura, incluindo a biossegurança, ministradas por especialistas. A carcinicultura tem crescido em alta velocidade na região jaguaribana, principalmente nos municípios de Morada Nova e Jaguaruana, onde centenas de famílias, que se dedicavam à agricultura, estão hoje empenhadas no desenvolvimento de seus próprios projetos de criação de camarão. 

Esse crescimento, segundo informa Ítalo Rocha, presidente da APCC, tem vários motivos, um dos quais é o aproveitamento da água salobra que existe no subsolo da região e, também, pela assistência técnica que é prestada aos carcibicultores. 

Por sua vez, Cristiano Maia, presidente da Camarão BR, entidade nacional que congrega os maiores criadores de camarão do país, e dono da Samaria Camarões, maior empresa brasileira da carcinicultura, revela que a tendência é mais crescimento do setor naquela região do Ceará, à medida que os produtores se apropriam das modernas técnicas e tecnologias para o correto manejo de suas fazendas de criação. Cristiano mostra-se otimista com o que está por vir, uma vez que há excelente perspectiva de abertura do mercado do Reino Unido para o camarão nordestino. 

Quando os ingleses abrirem seu mercado, a produção de camarão do Ceará, do Rio Grande do Norte e do Piauí dará um salto importante em qualidade e em quantidade, como disse Cristiano Maia. 

Veja também

teaser image
Egídio Serpa

Jaguaruana promove Festival do Camarão do Vale do Jaguaribe

teaser image
Egídio Serpa

Indústria da construção reduz intenção de investimento

teaser image
Egídio Serpa

Casa dos Ventos: investimento de R$ 175 bilhões gera dúvidas

 