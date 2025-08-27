Jaguaruana promove Festival do Camarão do Vale do Jaguaribe

Nos dias 9 e 10 do próximo mês de setembro, a cidade de Jaguaruana, 193 km ao Sul de Fortaleza, será palco da primeira edição do Festival do Camarão do Vale do Jaguaribe, evento que movimentará a economia, a cultura e a gastronomia da região.

Promovida pela Associação dos Produtores de Camarão do Ceará (APCC), em parceria com as prefeituras de municípios jaguaribanos, o festival integrará a Semana de Jaguaruana, que celebrará 135º aniversário de sua emancipação política.

Com entrada gratuita, o evento terá 50 estandes de que mostrarão o agronegócio, a gastronomia, o artesanato e a economia criativa, além de minicursos, oficinas, palestras técnicas e um concurso gastronômico.

A expectativa é de que o festival atrairá cerca de 15 mil pessoas por dia, totalizando 30 mil visitantes durante os dois dias de sua programação.

Entre os destaques, 12 palestras técnicas sobre nutrição, genética e manejo do camarão, minicurso de sanidade aquícola, oficinas gastronômicas e feira de negócios da cadeia produtiva. À noite, o público contará com uma grande feira gastronômica.

O Festival do Camarão do Vale do Jaguaribe contará, também, com shows musicais ao vivo, incluindo apresentações da banda Seu Desejo e do cantor Natanzinho Lima.