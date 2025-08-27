Diário do Nordeste
Jaguaruana promove Festival do Camarão do Vale do Jaguaribe

Associação dos Produtores de Camarão do Ceará (APCC) pretende reunir 15 mil pessoas em cada dia do evento

Escrito por
Egídio Serpa egidio.serpa@svm.com.br
(Atualizado às 15:04)
Egídio Serpa
Legenda: Nos dias 9 e 10 do próximo mês de setembro, Jaguaruana vai reunir os produtores de camarão dos municípios jaguaribanos
Foto: Divulgação

Nos dias 9 e 10 do próximo mês de setembro, a cidade de Jaguaruana, 193 km ao Sul de Fortaleza, será palco da primeira edição do Festival do Camarão do Vale do Jaguaribe, evento que movimentará a economia, a cultura e a gastronomia da região. 

Promovida pela Associação dos Produtores de Camarão do Ceará (APCC), em parceria com as prefeituras de municípios jaguaribanos, o festival integrará a Semana de Jaguaruana, que celebrará 135º aniversário de sua emancipação política. 

Com entrada gratuita, o evento terá 50 estandes de que mostrarão o agronegócio, a gastronomia, o artesanato e a economia criativa, além de minicursos, oficinas, palestras técnicas e um concurso gastronômico.  

A expectativa é de que o festival atrairá cerca de 15 mil pessoas por dia, totalizando 30 mil visitantes durante os dois dias de sua programação. 

Entre os destaques, 12 palestras técnicas sobre nutrição, genética e manejo do camarão, minicurso de sanidade aquícola, oficinas gastronômicas e feira de negócios da cadeia produtiva. À noite, o público contará com uma grande feira gastronômica.  

O Festival do Camarão do Vale do Jaguaribe contará, também, com shows musicais ao vivo, incluindo apresentações da banda Seu Desejo e do cantor Natanzinho Lima. 

O festival fortalecerá, ainda, o empreendedorismo rural e o turismo de negócios. A iniciativa reforça o crescimento da carcinicultura cearense, atividade que posiciona o Ceará como o principal produtor de camarão do país, respondendo por 54% de todo a produção nacional.  

Outro ponto de destaque é a acessibilidade: o evento contará com banheiros adaptados para pessoas com deficiência, intérpretes de Libras e guias acessíveis em sua programação técnico-científica, garantindo inclusão plena do público. 

