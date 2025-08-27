Casa dos Ventos: investimento de R$ 175 bilhões gera dúvidas

Ontem, às 10h21, esta coluna publicou uma notícia que deixou positivamente surpresos o governo e o empresariado do estado do Ceará: a de que a Casa dos Ventos, maior desenvolvedora de projetos de energias renováveis do país, fundada e comandada pelo cearense Mário Araripe, investirá, em duas etapas e em dois projetos diferentes um Evereste de R$ 175 bilhões. Serão R$ 150 bilhões em um Data Center, que será o maior da América Latina e um dos maiores do mundo, e R$ 25 bilhões na planta de produção de hidrogênio verde. Tudo isso na geografia da ZPE cearense, no Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

“Você deve ter digitado erradamente esse número. O PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro em 2024 totalizou R$ 11,7 trilhões; assim, 175 bilhões são, aproximadamente, 1,5% do PIB nacional. Reveja esse número”, sugeriu um importante empresário da indústria cearense. Este colunista, então, transmitiu para ele a íntegra do vídeo que, uma hora antes, recebera de uma fonte da Casa dos Ventos, acompanhado do seguinte comentário:

“Compartilho com você o maior investimento privado da história do Brasil, que transformará o Ceará em um polo mundial de tecnologia e transição energética.”

O cego costuma desconfiar de esmola grande. O executivo que representa no Ceará uma gigantesca multinacional fabricante de papeis – todos os tipos de papel – transmitiu, minutos depois, uma mensagem de áudio, repetindo o mesmo argumento do industrial: “Veja se esse número está correto, pois não conheço na história da economia brasileira um só investimento privado desse tamanho", disse ele, que ainda lembrou que R$ 175 bilhões representam mais de quatro vezes o Orçamento do Governo do Ceará para este 2025, que é de R$ 41,3 bilhões.

O industrial, depois de assistir ao vídeo, foi curto e objetivo no seu comentário: “A fonte é confiável”, disse ele. O executivo da fábrica de papeis, por sua vez, preferiu o silêncio. Como quem cala consente, deve ter-se convencido da veracidade da informação.

A Casa dos Ventos revela, no vídeo, que fará esse investimento com a participação de “grandes parceiros globais”, entre eles gigantes chineses da tecnologia e europeus da energia.

Para os que, cearenses ou não, se mantêm céticos, desconfiados da viabilidade de investimentos da Casa dos Ventos em um Data Center e na produção de hidrogênio verde no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, o anúncio da empresa de Mário Araripe teve o efeito de um direto no queixo desferido por um boxeador no seu adversário, que, grogue, cambaleia no meio do tablado.

Do ponto de vista desta coluna, que dispõe de mais informações a respeito do que pretende a Casa dos Ventos no Pecém, se os dois empreendimentos não fossem viáveis, a empresa de Mario Araripe, da qual é sócia com 30% a multinacional francesa Total, e seus parceiros europeus e chineses não teriam produzido e divulgado anúncio tão grandiloquente e ufanista.

Em tempos de pessimismo, nada melhor do que uma injeção de otimismo na veia do brasileiro – particularmente do cearense — que anda desencantado com o que estão fazendo, há muito tempo, em Brasília, seus representantes políticos.

JÓQUEI CLUBE PROMOVERÁ O FESTIVAL DO CAVALO

Vem aí, de 10 a 12 de outubro, a segunda edição do Festival do Cavalo e Feira do Agro 2025, que será realizado no Jóquei Clube Cearense, na geografia do vizinho município de Aquiraz. Neste ano, o evento terá novidades, entre as quais a Super Spedd Raça Quarto de Milha, p Grande Prêmio Raça Puro Sangue Inglês, Copa Manga Larga Machador, a Prova de Hipismo Clássico e a Arena de Rodeio.

Como o espaço do Jóquei Clube Cearense é grande, o Festival terá, também e simultaneamente, uma Feira de Agricultura Familiar, uma Feira e Exposição de Automóveis e Máquinas Agrícolas, cursos de capacitação e empreendedorismo, uma Galeria de Equinos Garanhões, uma Exposição de Raças Equinas, além de uma Fazendinha e Arena Kids.

A organização do Festival informa que a união do cavalo de corrida, associada aos animais de trabalho, de raças diferentes, dará brilho especial ao evento, que é único no Ceará. Como a primeira edição do Festival foi sucesso de público, sua organização decidiu ampliar, neste ano, o número de provas esportivas e de cursos de capacitação de mão de obra local. Em parceria com o sistema Faec/Senar, 168 pessoas foram capacitadas em 2024.

Na edição 2025, a expectativa é de que participem do Festival do Cavalo cerca de 250 animais. Todas as provas do evento serão transmitidas ao vivo pelo canal do Festival no YouTube.

BNB E APIMEC FAZEM HOJE SEMINÁRIO NA FIEC