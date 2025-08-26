Acredite! O Ibama e o agro do Ceará reuniram-se. E abraçaram-se.

Ontem, no meio do dia e durante um par de horas, 26 empresários cearenses dos diferentes ramos da atividade agropecuária reuniram-se com o superintendente do Ibama no Ceará, Deodato Ramalho, e o que antes parecia um evento de alto risco transcorreu em clima de clara amistosidade, terminando com todos aplaudindo o homem que comanda a representação local do principal organismo ambiental do país. Foi a primeira vez que estiveram frente a frente, aqui, os líderes do agro e a liderança do Ibama.

Ramalho não teve papas na língua e, fluente na terminologia técnica, começou sua fala reclamando que a Pecnordeste, maior evento “indoor” da agropecuária brasileira, que anualmente, na primeira semana de junho, se realiza em Fortaleza, “não tem uma só referência, uma ponte sequer de ligação com o Ibama, com o meio ambiente”, e ele mesmo pediu aos que o ouviam que intercedam junto ao presidente da Federação da Agricultura e Pecuária (Faec), promotora do evento, “para reparar essa falha”.

A um só tempo, várias vozes concordaram e disseram, simultaneamente:

“Pode deixar, que vamos resolver isso.”

Ouvido em silêncio e com muita atenção pelos empresários, Ramalho confessou que enfrenta o que chamou de “dificuldades operacionais”, citando entre elas o pequeno quadro de servidores do Ibama no Ceará. Mas logo foi direto ao ponto, ao afirmar que, nos dias de hoje, “nos tempos atuais, em pleno Século 21, não é concebível que os empresários do agro não tenham preocupação com a pauta ambiental”. E revelou, pausadamente:

“Já conversei com o Amilcar (Silveira, presidente da Faec) sobre o assunto (a falta de ponte de ligação da Pecnordeste com o Ibama), e ele foi muito receptivo ao que eu expus”.

Depois de, didaticamente, abordar diferentes aspectos da atuação do Ibama nos vários setores do agro cearense, Deodato passou a responder questionamentos dos empresários, iniciando pela área da pesca, empregadora intensiva de mão de obra, “e eu sei disto”. E revelou que a atenção da fiscalização do Ibama está focada na captura do pargo, que é uma espécie ameaçada de extinção, razão pela qual, “nesta área, especificamente, há um ‘plus’ de exigências, sem revelá-las.

Disse que ri quando lê na mídia algo como “o Ibama só quer multar, só pensa em multa”. E assegurou que o Ibama tem suficientes recursos orçamentários para cumprir suas tarefas, “não precisando de multas para cumprir o que lhe manda a lei”, mas deixou claro que a mesma lei determina rigor na fiscalização.

Em seguida, informou que foi criado um Grupo de Trabalho integrado por técnicos da Semace e da Superintendência Regional do Ibama, que se reunirá periodicamente para tratar de ações conjuntas, mas também para esclarecer dúvidas sobre o trabalho das duas partes.

Deodato foi questionado sobre algo fora da lei, que é o seguinte: algumas prefeituras municipais estão emitindo, sem qualquer base legal, licença ambiental para pequenos e grandes produtores rurais, incluindo pessoas jurídicas.

“Isto é proibido”, disseram, de novo a uma só voz, os empresários. Essa permissão só pode ser conferida por prefeituras autorizadas pela Semace, e sob condições.

Depois, ele foi indagado sobre a posição do Ibama em relação às flores e plantas ornamentais produzidas e exportadas por cearenses para os EUA e a Europa.

O próprio Deodato Ramalho contou que, muito recentemente, uma pequena empresa exportadora foi impedida de embarcar um de vários contêineres carregados dessas plantas.

“Tivemos de cumprir a lei, e infelizmente isto causou o prejuízo ao exportador”, disse ele, explicando que o Ibama está permanentemente aberto ao diálogo com o setor produtivo do agro. E sugeriu que os exportadores de flores e plantas ornamentais elaborem e encaminhem ao Ibama uma exposição técnica sobre os seus problemas ligados à fiscalização e à legislação do Ibama. Mas logo acrescentou: “Temos de cumprir a Lei”.

Mas o superintendente do Ibama também ouviu as queixas dos empresários, que reclamaram contra o excesso de burocracia do órgão, máxime quando a questão se relaciona ao licenciamento ambiental. Eles reafirmaram que defendem e preservam a natureza, como o faz o agro em todo o país, mantendo as áreas de preservação ambiental. E asseguraram que também respeitam a legislação, mas constantemente estão a sofrer o que consideram exageros da fiscalização.