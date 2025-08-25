Diário do Nordeste
Federação das Indústrias lançará sua Feira da Indústria Fiec

Evento será realizado no primeiro semestre do próximo ano e deverá ocupar os dois pavilhões do Centro de Eventos do Ceará

Escrito por
Egídio Serpa egidio.serpa@svm.com.br
(Atualizado às 17:47)
Egídio Serpa
Legenda: A Feira da Indústria Fiec será, a partir de 2026, o grande evento anual do setor industrial cearense, que exporá todo o seu potencial
Foto: Esmaltec / Divulgação

Na próxima quinta-feira, 28, o presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, presidirá o ato de lançamento da Feira da Indústria Fiec, cuja primeira edição será realizada no primeiro semestre de 2026, provavelmente no mês de março. A feira, que será, também, uma exposição do que já fez e faz o setor industrial cearense, deverá ocupar os dois pavilhões do Centro de Eventos.   

Esta coluna apurou junto a fontes bem-informadas que a Feira da Indústria Fiec – que poderá ter um nome mais forte – revelará números e fatos desconhecidos da população cearense. O setor industrial do Ceará responde por quase 20% do PIB estadual e é um setor empregador intensivo de mão de obra. 

O tema da feira será “A indústria conectdada ao seu dia a dia”, o que quer dizer que o setor industrial “está presente em todos os aspectos da vida das pessoas, aproximando inovação, tecnologia e negócios, além de posicionar o Ceará como referência nacional em debates e oportunidades estratégicas”, como diz o comunicado distribuído nesta segunda-feira pela Assessoria de Imprensa da Fiec. 

