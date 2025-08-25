Logística: Expolog faz 20 anos e pode ter recorde de R$ 30 milhões

Vem aí a 20ª edição da Expolog — Feira Internacional de Logística — que será realizada nos dias 26 e 27 de novembro no Pavilhão Leste do Centro de Eventos do Ceará. Em duas décadas de história, a feira consolidou-se como um dos mais relevantes encontros do setor logístico da América Latina e um verdadeiro motor econômico regional e nacional.

Nas duas últimas edições, a Expolog reuniu mais de 19 mil participantes, atraiu expositores de 25 estados e 18 países, criou mais de 4 mil empregos diretos e indiretos e movimentou cerca de R$ 32 milhões em negócios. Para 2025, a expectativa é de movimentar R$ 30 milhões em novas oportunidades, fortalecendo o Ceará como hub logístico estratégico.

Ocupando uma área de 13.500 m², a Expolog terá a presença de grandes players do setor, agregando o tradicional Seminário Internacional de Logística, o Seminário de Logística no Agronegócio, a Feira do Agronegócio, rodadas de negócios, visitas técnicas e uma agenda estratégica de reuniões setoriais na Arena Expolog.

Os eixos temáticos deste ano refletirão as mudanças que já impactam a cadeia logística no Brasil e no mundo: inteligência artificial, transformações regulatórias, reforma tributária, energia verde, geopolítica, infraestrutura, descarbonização e inclusão de gênero serão amplamente debatidos ao longo dos dois dias.

Um destaque da Expolog será o ExpologHack, que em sua 3ª edição se consolida como o Hackathon oficial da feira e, em 2025, será palco do Desafio Porto Hack Nordeste. Promovido pela Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados (ABTRA) e pelo Ministério de Portos e Aeroportos (MPOR), o desafio conecta portos do Nordeste, empresas de logística e tecnologia a jovens talentos universitários, em busca de soluções reais com IA Generativa para desafios do setor portuário.

Outro momento de inovação será o FuturoLog, com o tema “IA na Logística: Mito, Especulação ou Realidade?”, que surge na Expolog para conscientizar a iniciativa privada, o poder público e a sociedade civil sobre o papel da inteligência artificial no mercado logístico, explorando oportunidades e desafios no curto, médio e longo prazos.