Logística: Expolog faz 20 anos e pode ter recorde de R$ 30 milhões
Feira de 2025 fortalecerá o Ceará, que já é um importante e estratégico hub logístico
Vem aí a 20ª edição da Expolog — Feira Internacional de Logística — que será realizada nos dias 26 e 27 de novembro no Pavilhão Leste do Centro de Eventos do Ceará. Em duas décadas de história, a feira consolidou-se como um dos mais relevantes encontros do setor logístico da América Latina e um verdadeiro motor econômico regional e nacional.
Nas duas últimas edições, a Expolog reuniu mais de 19 mil participantes, atraiu expositores de 25 estados e 18 países, criou mais de 4 mil empregos diretos e indiretos e movimentou cerca de R$ 32 milhões em negócios. Para 2025, a expectativa é de movimentar R$ 30 milhões em novas oportunidades, fortalecendo o Ceará como hub logístico estratégico.
Ocupando uma área de 13.500 m², a Expolog terá a presença de grandes players do setor, agregando o tradicional Seminário Internacional de Logística, o Seminário de Logística no Agronegócio, a Feira do Agronegócio, rodadas de negócios, visitas técnicas e uma agenda estratégica de reuniões setoriais na Arena Expolog.
Os eixos temáticos deste ano refletirão as mudanças que já impactam a cadeia logística no Brasil e no mundo: inteligência artificial, transformações regulatórias, reforma tributária, energia verde, geopolítica, infraestrutura, descarbonização e inclusão de gênero serão amplamente debatidos ao longo dos dois dias.
Um destaque da Expolog será o ExpologHack, que em sua 3ª edição se consolida como o Hackathon oficial da feira e, em 2025, será palco do Desafio Porto Hack Nordeste. Promovido pela Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados (ABTRA) e pelo Ministério de Portos e Aeroportos (MPOR), o desafio conecta portos do Nordeste, empresas de logística e tecnologia a jovens talentos universitários, em busca de soluções reais com IA Generativa para desafios do setor portuário.
Outro momento de inovação será o FuturoLog, com o tema “IA na Logística: Mito, Especulação ou Realidade?”, que surge na Expolog para conscientizar a iniciativa privada, o poder público e a sociedade civil sobre o papel da inteligência artificial no mercado logístico, explorando oportunidades e desafios no curto, médio e longo prazos.
“Chegar aos 20 anos com relevância crescente demonstra o quanto a Expolog se reinventou e acompanha as transformações do setor. Em 2025, a inovação será a palavra-chave”, destaca Enid Câmara, diretora geral da Prática Eventos e idealizadora da feira.
A Expolog é promovida pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Estado do Ceará (Setcarce), Diário do Nordeste e Instituto Future, com realização da Prática Eventos e correalização da Câmara Brasil Portugal no Ceará (CBP-CE).
