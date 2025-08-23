Bolsa brasileira sobe e dólar desce por causa dos EUA

Depois de sessões seguidas operando entre a queda e a estabilidade, a Bolsa de Valores brasileira, a Bovespa, fechou o pregão de ontem, sexta-feira, com forte alta de 2,57%, aos 137.968 pontos. Por sua vez, o dólar encerrou o dia com recuo de 0,95%, cotado a R$ 4,42.

A principal causa dessa alta da Bovespa e da valorização do real foi a fala do presidente do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, Jerome Powell, que afirmou ontem estar a política monetária dos Estados Unidos a necessitar de algum ajuste, tendo em vista que os riscos estão agora equilibrados.

Justificando o argumento, Powell referiu-se à queda da taxa de criação de novos empregos nos últimos três meses, que foi de apenas 35 mil, contra mais de 150 mil ao longo de 2024. Isto quer dizer que a economia norte-americana está desacelerando.

Os operadores do mercado traduziram a fala de Powell como um sinal de que haverá, na próxima reunião do FED, em setembro, uma redução da taxa de juros da economia dos Estados Unidos, que hoje varia entre 4,25% a 4,50%. Imediatamente, a Bovespa acelerou a tendência de alta já demonstrada no início do pregão, ao mesmo tempo em que dólar dava marcha a ré.

Se caem as taxas de juros nos EUA, cai também o rendimento de quem aplica em letras do seu Tesouro, os Treasuries, levando o investidor a transferir suas aplicações para mercados emergentes, como o do Brasil, cuja taxa básica de juros, a Selic, está no elevado patamar de 15% ao ano, devendo manter-se assim até dezembro, segundo estimam os economistas.

Sobre a economia norte-americana, vale ler o que disse ontem a agência de risco Fitch Ratings, que manteve a nota AA+, com perspectiva de alta, para os EUA.

A agência cita, como argumento, “a alta renda per capita, o ambiente de negócios dinâmico e a excepcional flexibilidade de financiamento devido ao papel do dólar como principal moeda de reserva global”. Mas a Fitch também adverte que há elevado déficit fiscal, alto pagamento de juros, além de dívida crescente.

No Brasil, todos, principalmente os investidores, acompanham com lentes de lula as confusões da política, incluindo a expectativa pelo início, na próxima terça-feira, dos trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), que investigará o rombo de R$ 6,5 bilhões no INSS, causado pelo desvio de dinheiro das contas dos aposentados e pensionistas, feito, segundo a Polícia Federal, por uma quadrilha integrada por altos funcionários da Previdência Social, em conluio com entidades sindicais e associações assistenciais.