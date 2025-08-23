Da construção civil do Ceará chegam boas notícias

Quem visitou – e foram milhares que o fizeram – a ExpoConstruir, grande feira que exibiu, de terça-feira até ontem, no Centro de Eventos, os avanços da construção civil do Ceará, deve ter saído dela muito bem impressionado com o avanço tecnológico não apenas das empresas construtoras, mas, principalmente, de suas fornecedoras, igualmente preocupadas em manter-se no padrão de qualidade que alcançaram os produtos desse dinâmico e importante setor da indústria cearense.

Quem duvidar do que esta coluna está a dizer deve passear pela Avenida Beira e pelo derredor do Ideal Clube para ver o alto nível a que chegaram a arquitetura e a engenharia deste estado de homens e mulheres de extraordinário talento. E se, por acaso, a dúvida persistir, excursione pelas praias de Fortim, Aracati, Flecheiras, Preá e Taíba para ver residências horizontais em tudo semelhante às daquelas que Hollywood mostra em seus filmes.

Este colunista, por dever de ofício, passou a tarde de quinta-feira em visita aos estandes instalados na ExpoConstruir, detendo-se em alguns deles. E foi surpreendido pelos espaços por eles ocupados – alguns com 200 metros quadrados de área -- e mais ainda pelo profissionalismo dos que atendiam o público com detalhadas e precisas informações acerca do que estavam a oferecer ali.

Por exemplo: no estande da Rejuntamix, empresa nascida na distante Aiuaba, na região dos Inhamuns, no Oeste deste estado, e hoje presente, com unidades industriais, em Fortaleza, Juazeiro do Norte, São Luís do Maranhão, Natal e Maceió, seu sócio e CEO, Luciano Braga, representando a segunda geração da família do seu fundador Ítalo Braga, não deixou por menos.

“Estamos aqui com toda a nossa linha de argamassa, rejuntes e impermeabilizantes, mas apresentando, ao mesmo tempo, duas novidades, nascidas do nosso laboratório de pesquisas: a argamassa autonivelante e a cola vinílica para assentamento de pisos vinílicos, algo exigido pelos nossos clientes, que são as empresas construtoras cearenses, maranhenses, alagoanas e potiguares”, revelou ele com o sorriso de quem está satisfeito com o volume de encomendas que recebeu durante a ExpoConstrutir.

Outro estande que o colunista visitou foi o da Master Alumínio, cuja sócia e diretora de Marketing, Marcilane Freitas, também transmitiu boas notícias, a primeira das quais foi a de que sua empresa celebrou parceria com a OlgaColor, uma das maiores fabricantes de perfis de alumínio do país. Ela informou que, como consequência dessa parceria, a Master Alumínio já dispõe de variados perfis e esquadrias para casas de médio e alto padrão.

“Tenho certeza de que vamos revolucionar o mercado da construção civil do Ceará com essas novidades pelas quais já demonstraram interesse os arquitetos e os engenheiros que nos visitaram nesta feira, que, desde a sua primeira versão, tem a nossa participação”, acrescentou ela.

No estande da Companhia de Cimento Apodi, a coluna testemunhou a presença de alunos do curso de engenharia da Unifor, os quais recebiam do time da empresa informações técnicas sobre os vários tipos de cimento e suas diferentes aplicações. A Apodi – cuja fábrica se localiza na zona rural de Quixeré, na Chapada do Apodi, no Leste do Ceará, tendo, ainda, uma moageira em operação no Complexo do Pecém -- é uma joint venture nascida da união da família cearense Dias Branco com o grupo grego Titan, o maior fabricante mundial de cimento.

No seu movimentadíssimo estande na ExpoConstruir, a equipe de vendas da Apodi recebeu, ao logo dos quatro dias do evento, diretores, engenheiros e técnicos das principais construtoras cearenses, trocando ideias e informações acerca das novidades tecnológicas embarcadas na produção do seu cimento, que tem tipos diferentes.