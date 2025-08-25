Caem as vendas da indústria metalúrgica do Ceará

Um industrial cearense do setor metal mecânico contou ontem à coluna que as pequenas, médias e grandes empresas da área enfrentam extremas dificuldades, entre as quais se incluem a redução e até a suspensão de encomendas, o que tem reduzido a margem, que já é estreita por força da restrição da atividade causada, principalmente, pelas altas taxas de juros.

Um gigantesco grupo nacional brasileiro, com usinas no exterior e unidade de produção no Ceará, “teve de reduzir preço para poder vender”, como revelou a mesma fonte, que é muito bem enfronhada nos assuntos da metalurgia.

De acordo com esse industrial, “o mês de julho passado acendeu a luz da esperança, que foi logo apagada por este corrente mês de agosto, que está terminando sem ter começado para a indústria metalúrgica; foi o pior mês de agosto que o setor experimentou no Ceará desde o tempo em que eu comecei nele, e já faz um tempão”. A fonte apontou para o que chama de “uma interessante diferença”. Ele comentou:

“O panorama é complicado. Do nosso ponto de vista, que somos otimistas e cremos que o Brasil é um país cheio de oportunidades, há dois lados: o da grande empresa, que sofre mais porque não pode tomar decisões açodadas sob o risco de ficar sem rumo, e o da pequena empresa, que de modo mais ligeiro se adapta às circunstâncias, buscando uma brecha aqui, outra acolá. Boa parte da indústria brasileira, a cearense no meio, começa a sofrer a consequência dessa briga política com os Estados Unidos, e se isso durar mais tempo vai causar prejuízos incalculáveis”.

Ainda de acordo com a mesma fonte, os próximos três meses – setembro, outubro e novembro -- serão decisivos, tendo em vista que o mês de dezembro sempre foi fraco. Na sua opinião, “se entrarmos em 2026 sob o peso dessa tarifaço, não sei o que acontecerá”. A fonte foi em frente:

“Estamos enfrentando dois grandes problemas: o primeiro, que se arrasta há algum tempo, é o da carência de mão de obra qualificada para os diferentes ramos da indústria; veja que, apesar de toda a crise gerada pelo tarifaço, há vagas abertas. O segundo problema é da falta de resposta do mercado, porque a demanda reduziu-se muito e o resultado financeiro das empresas, pelo menos da maioria delas, não será positivo no fim deste ano, e isto deve ser debitado, também, à conta dos juros altos, que só começarão a abaixar em 2026. Somos aquele paciente precisando respirar, mas o tubo de oxigênio está distante. Nossa situação é preocupante, porque ali na frente está surgindo a visão do abismo.”

Um outro industrial disse à coluna que tem colhido dos seus colegas empresários a notícia de que todos estão “dedicados ao esforço de fechar este ano pelo menos de pé”. Ele revelou que, tendo necessidade de adquirir uma nova máquina, desprezou o muito caro financiamento bancário e lançou mão das reservas de sua empresa para realizar a compra do equipamento. E deixou claro que está preocupado com o que acontecerá no resto deste ano e, mais ainda, no ano eleitoral de 2026.

“Por enquanto, está todo mundo anestesiado pelo noticiário sobre o tarifaço, a prisão domiciliar e o próximo julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, as ameaças de Donald Trump contra autoridades brasileiras, a CPMI do INSS e as decisões do ministro Alexandre de Moraes, sem atentar para a crise fiscal que se agrava e ameaça, no mesmo ano de 2026, jogar a dívida e seus juros para a estratosfera”, advertiu o empresário industrial.