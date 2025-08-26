Casa dos Ventos anuncia investimentos de R$ 175 bi no Pecém

Atenção, está circulando nas redes sociais um vídeo produzido pela Casa dos Ventos – maior empresa desenvolvedora de projetos de energias renováveis do país, liderada pelo cearense Mário Araripe – que anuncia: “Prepare-se”, porque está prestes a acontecer no Ceará “uma transformação em escala nacional que marcará a história do Brasil”. A mensagem que acompanha o vídeo acrescenta: “Esta é a visão da Casa dos Ventos, idealizadora de um projeto que, ao lado de grandes parceiros globais, consolidará o Brasil como polo estratégico para a tecnologia e transição energética”.

Para os céticos, o anúncio da Casa dos Ventos revela:

“No Porto do Pecém, surgem dois gigantes: o Projeto Data Center Pecém e o Projeto Amônia Verde Pecém, ambos abastecidos por energia 100% renovável. O Data Center Pecém será o maior da América Latina e um dos maiores do mundo”.

O vídeo contém mais mensagens de otimismo:

“Com duas fases, o empreendimento chegará a 876 MW (megawatts) de consumo elétrico e receberá um investimento de, aproximadamente, R$ 150 bilhões, impulsionando o país com tecnologia de ponta e reequilibrando nossa balança comercial de serviços de processamento de dados, gerando mais de 8 mil empregos.

“O Projeto do Data Center destaca-se, também, pelos seus benefícios sociais, como o programa de capacitação profissional e implantação de um Centro Tecnológico, bem como, com a inclusão digital, a conexão de cerca de 200 escolas públicas à internet de última geração, entre outras iniciativas.

“E com responsabilidade ambienta. Seu sistema de refrigeração de ciclo fechado usará apenas 30 m³ de água por dia. É o equivalente ao consumo médio de apenas 72 casas. Já a planta de amônia verde transformará nosso vento, sol e água de reuso em combustível sustentável, colocando o Brasil como líder global em moléculas verdes. Também composto em duas fases, o empreendimento compreende um total de 1,2 GW (gigawatt) de eletrólise para a produção de hidrogênio, que será convertido em amônia e exportado para contribuir com a descarbonização de outros continentes.”

O vídeo da Casa dos Ventos anuncia, também:

“Toda a energia para esses projetos será proveniente de novos parques renováveis a serem implantados pela Casa dos Ventos, totalizando 6,6 GW de capacidade adicional para a nossa matriz elétrica, por meio de um investimento de mais de R$ 25 bilhões. Isto significa desenvolvimento, sem impactar a energia que já existe, além do impacto positivo por meio da geração de emprego, renda e arrendamentos rurais.