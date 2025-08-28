Ricardo Cavalcante lança a Feira da Fiec: "Agro é pop; indústria é top"

Confirmando o que esta coluna revelara hoje cedo, o presidente da Confederação das Indústrias do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, apresentou nesta quinta-feira, na Casa da Indústria, o projeto da Feira da Indústria Fiec, cuja primeira edição será realizada os dias 9 e 10 de março do próximo ano. Estiveram presentes ao lançamento cerca de 300 pessoas, entre empresários do setor industrial, dirigentes de entidades empresariais e autoridades do governo do estado.

Reafirmando que a ideia da feira da indústria nasceu do êxito da Pecnordeste, a grande exposição da agropecuária cearense promovida pela Federação da Agricultura e Pecuária na primeira semana de junho, Ricardo Cavalcante disse sob aplausos:

“O agro é pop! A indústria é top”.

E passou a acrescentar mais detalhes ao que esta coluna divulgada mais cedo: a Feira ocupará 100$ dos espaços do Centro de Eventos e terá seis ilhas temáticas. A organização da feira estima que 80 mil pessoas a visitarão nos dois dias de sua realização.

As seis ikhas mecânicaas serão as seguintes: Indústria Alimentícia, Moda Produtiva, Indústria Construtiva, Indústria Metal Mecânica, Indústria da Impressão e Insumos e Institucional, sendo que esta envolverá Fiec, Sesi, Senai, Iel, CIN, Observatório da Indústria, CNI, Sebrae, CaixaEconômica Federal, Governo do Estado e os 40 sindicatos filiados à Federação das Indústrias.