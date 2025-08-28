Fiec anuncia hoje, com detalhes, sua grande Feira da Indústria

Hoje, quinta-feira, 28, às 9 horas, na Casa da Indústria, o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, e seu primeiro vice-presidente, Carlos Prado, produzirão um fato importante para a economia e, principalmente, para o setor industrial cearense. Ambos anunciarão a realização da Feira da Indústria Fiec, cuja primeira edição deverá realizar-se em março do próximo ano.

Trata-se de um empreendimento há muito sonhado pelo comando da Fiec, que se inspirou, para realizá-lo, na Pecnordeste, a gigantesca feira e exposição da agropecuária do Ceará, que, promovida pela Federação da Agricultura e Pecuária (Faec), sob o comando de Amílcar Silveira, lota, na primeira semana do mês de junho, os três pisos dos dois pavilhões -- Leste e Oeste – do Centro de Eventos do Ceará.

A ideia e o objetivo da Feira da Indústria Fiec estão voltados, em primeiro lugar, para apresentar aos próprios cearenses o que é, o que produz, como produz, para quem produz e para quem vende as quase 18,5 mil pequenas, médias e grandes empresas industriais do Ceará, as quais constituem o mais forte segmento da atividade econômica estadual.

Reparem: a indústria responde, sozinha por quase 20% do PIB (Produto Interno Produto) do estado. E mais: ela emprega 374 mil pessoas, o que não é pouca coisa. A indústria cearense representa 30% das carteiras assinadas (empregos formais) no Ceará.

Para a realização de sua feira, que terá as mesmas ou maiores dimensões da Pecnordeste, ou seja, ocupará todos os espaços do Centro de Eventos, a Fiec terá o apoio da Confederação Nacional da Indústria, do Governo do Estado e do BNB. Fontes bem-informadas sobre o assunto disseram a esta coluna que ela terá, ainda, recursos tecnológicos que a diferenciarão de sua congênere do agro, para o que sua organização já conta com consultoria especializada.

A Fiec pretende revelar para o público interno estadual, que ainda desconhece a grandiosidade do setor, algumas informações que são relevantes. Por exemplo: é cearense e tem sede no Ceará a indústria líder do mercado nacional de fogões, a Esmaltec, do Grupo Edson Queiroz; é daqui, tem sede aqui e com atuação nacional a indústria líder do mercado brasileiro de massas e biscoitos, a M. Dias Branco; está em Sobral a maior fabricante de calçados do país, a Grendene, que só naquela cidade tem sete unidades industriais que dão emprego a mais de 20 mil pessoas; a maior indústria brasileira de café, a 3 Corações, tem sede em Fortaleza. Pouca gente sabe disso.

Esta coluna tem a informação de que a comercialização dos espaços, ou seja, dos estandes da Feira da Indústria Fiec começará nos próximos dias, mas a demanda por eles já começou e tem causado surpresa, porque é maior do que a estimada pela sua organização. E mais: esse interesse não é apenas da indústria do Ceará, mas de outros estados, inclusive do Sul e Sudeste.

Da feira participarão também empresas industriais fornecedoras de produtos e serviços, um indicador de que o evento alcançará todas as suas finalidades. Outra informação de que dispõe a coluna dá conta de que a feira deverá exibir, no estande do Sesi e do Senai, alguns dos seus produtos, como robôs, e equipamentos, como mini-eletrolisadores utilizados na produção do hidrogênio.

Mas a feira não será, apenas, uma área expositora do que produz a indústria do Ceará. Ela será, também, um centro de promoção de negócios, pois nela estarão presentes empresários em busca de financiamento para a ampliação de suas fábricas e bancos oficiais e privados dispostos a oferecer crédito.

Hoje, no lançamento da feira, Ricardo Cavalcante e Carlos Prado darão detalhes sobre o empreendimento, para o qual já está mobilizada toda a estrutura da Fiec. Há poucos dias, o presidente da Fiec reuniu-se com o governador Elmano de Freitas, ao qual apresentou o projeto da Feira da Indústria, recebendo dele a promessa de apoio do Governo do Estado ao empreendimento. A propósito: as relações da Casa da Indústria com o Palácio da Abolição nunca estiveram tão próximas e sólidas: o governador prestigia com sua presença eventos promovidos pela Fiec, e vice-versa.

Ontem, o presidente da Faec, Amílcar Silveira, que está em Brejo Santo, participando da ExpoBrejo, uma feira do agro que se realiza em Bejo Santo, disse à coluna:

“Os que desejamos o desenvolvimento econômico e social do Ceará temos de aplaudir e apoiar a Feira da Indústria Fiec, que mostrará aos cearenses as virtudes da nossa indústria, que é moderna, está na ponta tecnológica e nos orgulha pelo seu desempenho e pelos seus produtos. Estão de parabéns o Ricardo Cavalcante e toda a sua diretoria. E podem contar com a Faec”.

BRISANET É A MARCA MAIS LEMBRADA EM INTERNET

Boa notícia! A Brisanet alcançou a liderança em lembrança de marca na categoria "Operadora de Internet" entre os consumidores do Ceará, de acordo com a pesquisa Top of Mind 2025-2026. Citada por 20,9% dos entrevistados, a empresa cearense consolidou-se como a mais lembrada no estado. O levantamento também revelou que a Brisanet mantém a liderança de marca mais lembrada pelo público das classes A e B, com 20,4% das menções.

Fundada há 26 anos no município de Pereiro, interior do Ceará, a Brisanet está presente nos 9 estados do Nordeste, com mais de 1,5 milhão clientes banda larga. A empresa investe fortemente em infraestrutura, totalizando R$ 485 milhões na expansão de redes de fibra óptica e 5G somente neste ano de 2025.