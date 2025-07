Unimed promove debate sobre a Transformação do Trabalho

Será hoje, quinta-feira, a partir das 8 e até as 18 horas, no Teatro RioMar Fortaleza, a décima edição do Café com RH, que neste ano traz grandes novidades e palestrantes de renome nacional.

Com o tema “O Trabalho em transformação: a era da aprendizagem contínua”, o evento abordará temas como saúde mental e social, multigerações, inteligência artificial, felicidade nas corporações, comportamento humano e cultura.

Promovido pela Unimed Fortaleza, o Café com RH tem como objetivo explorar as tendências e práticas mais eficientes do mercado no segmento de Gestão de Pessoas e Negócios.

Focada em reunir empresários e gestores, decisores dentro das grandes, médias e pequenas empresas locais, gestores de Recursos Humanos, Marketing e áreas afins, a nova edição terá, além das palestras, uma feira de negócios e estandes para promover a integração entre os seus participantes.

A gerente de Marketing da Unimed Fortaleza, Maria Tereza Ramos, reforça a relevância do evento. Ela disse:

“Acreditamos que a troca de conhecimento transforma realidades. Neste ano, queremos inspirar líderes e profissionais a repensarem essa grande transformação vivida no mercado de trabalho, onde multigerações se conectam, movendo-nos a buscar uma aprendizagem contínua como caminho para construir organizações mais humanas, inovadoras e resilientes”.

Uma das palestras será apresentada pelo professor Bem Hur Correia, que falará sobre “Produtividade Inteligente: a IA e o Redesenho do Nosso Jeito de Trabalhar”.

Confira os nomes confirmados e os temas de cada palestrante:

Márcio Atalla: Experiência do Cuidado: A Saúde e o Bem-Estar Como Transformação no Ambiente de Trabalho

Ben Hur Correia: Produtividade Inteligente: A IA e o Redesenho do Nosso Jeito de Trabalhar

Bianca Vilela: Longevidade e Saúde Social: O Design Inclusivo Integrando Experiência e Propósito nas Organizações

Jessica Gonzales: Update Humano: O Que Precisa Ser Repensado nas Organizações Para Atrair Saúde Mental e Felicidade

Michel Alcoforado: Versão 2025 Disponível para Download: Como Evoluímos e o Que Isso Significa Para Nossos Relacionamentos

Os Mentalistas: Comportamento Humanizados: Extraindo o Melhor do Outro Através de uma Liderança Sustentável.