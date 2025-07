M. Dias Branco já opera com a Manu, da Inteligência Artificial

Novidade na cearense M. Dias Branco, cujo time de mais de 300 profissionais de vendas acaba de ganhar uma colaboradora especial: a Manu, uma assistente baseada em IA Generativa desenvolvida com exclusividade para a empresa pela A3Data, consultoria especializada em dados e Inteligência Artificial, em parceria com a AWS.

Com a ajuda da IA, informações sobre margem de contribuição estão sendo geradas em menos de 24 horas, permitindo que os profissionais da empresa alocados em todo o país tenham insights estratégicos que permitem maior eficiência comercial e mercadológica com mais rentabilidade.

Rafael Lima, diretor executivo de Tecnologia da Informação (TI) de M. Dias Branco, disse à coluna que a assistente Manu, produto da IA, está possibilitando a tomada de decisões estratégicas por diversas lideranças e equipes operacionais”.

Com um portfólio diversificado – como massas, biscoitos, torradas, farinhas, margarinas, snacks, granolas e temperos – M. Dias Branco está presente em mais de 300 mil pontos de venda em 3.200 cidades de todo o país. São 20 marcas de alcance nacional ou regional, como Piraquê, Adria, Vitarella, Fortaleza, Richester, Isabela, Finna e Jasmine. O tamanho e a complexidade da operação criam um desafio extra para a definição do melhor portfólio, com melhor preço, para cada região ou ponto de vendas.

Com o suporte da assistente de inteligência artificial Manu, a análise de rentabilidade comercial passou a ser apresentada às lideranças comerciais e mercadológicas logo após o fechamento contábil.

Os gestores recebem relatórios personalizados com insights relevantes sobre o desempenho de suas regiões, canais ou marcas. Além disso, a própria Manu entrega vídeos comentados com a leitura analítica dos dados — tudo de forma autônoma, sem intervenção humana.

“Acreditamos que essa dinâmica vai contribuir para que as equipes comerciais compreendam mais rapidamente seus resultados e redirecionem suas estratégias de forma mais ágil e eficiente”, destaca Luciane Sallas, diretora executiva de Investimentos e Planejamento Financeiro da M. Dias Branco.

Para apoiar a companhia nesse desafio, a A3Data desenvolveu uma aplicação baseada em Inteligência Artificial Generativa (GenAI), utilizando a infraestrutura de nuvem da Amazon Web Services (AWS). Manu permite que a M. Dias Branco utilize algoritmos para automatizar a coleta, o processamento e a análise dos dados.

“Como resultado, a M. Dias Branco reduziu significativamente o tempo necessário para gerar análises sobre os cálculos, além de acelerar a produção de relatórios, permitindo que os insights estratégicos sejam acessados por aproximadamente 300 pessoas, proporcionando mais proatividade entre as equipes operacionais”, explica Rodrigo Pereira, CEO da A3Data.

A assistente de IA Manu habilita análises detalhadas e personalizadas, alcançando diferentes dimensões do negócio, como unidades de produção, regiões e produtos específicos. Isso facilita a identificação de oportunidades de melhoria e a resolução de problemas antes que eles impactem negativamente a performance de vendas e financeira da empresa.

Informações como o produto de maior desvio numa determinada regional ou mesmo as categorias que mais contribuíram positivamente e negativamente para o modelo de atendimento são alguns exemplos das informações que passaram a ser acessadas de forma mais dinâmica para a tomada de decisão mais rápida. As operações se tornaram mais fluídas, um fator que é fundamental num setor tão competitivo quanto o alimentício, o que eleva o patamar na indústria em termos de eficiência e inovação.