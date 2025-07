Itaueira retoma melão no Ceará com investimento de R$ 80 milhões

Convidada pelo governador Elmano de Freitas, toda a cúpula dirigente da cearense Itaueira Agropecuária -- seu fundador Carlos Prado e seus filhos Tom, CEO da empresa, Carlos e José Luís -- foi recebida segunda-feira, 30, no Palácio da Abolição em audiência especial.

Feliz com a decisão da família Prado de retomar no Ceará sua produção de melão e melancia, o governador quis saber mais detalhes sobre o empreendimento que o grupo está fazendo na zona rural do município de Morada Nova, mostra-se feliz com a notícia de que, no próximo mês de setembro, será iniciada a colheita e a exportação da safra que, desde o mês passado, está sendo plantada com o esforço de 1.250 colaboradores, todos formalmente empregados, com Carteira assinada.

Elmano de Freitas também se impressionou com outra boa notícia transmitida por Tom Prado: neste ano, os investimentos da Itaueira em Morada Nova chegam a R$ 80 milhões. Nos próximos dois anos, mais R$ 40 milhões serão investidos no projeto, que prevê, quando estiver totalmente implantado, a produção em área de três mil hectares com três mil colaboradores (na cultura do melão, um hectare cultivado corresponde a um emprego criado). Quase toda a produção será destinada ao mercado externo – a Itaueira atende à demanda do mercado brasileiro com a produção de suas fazendas localizadas na Bahia e no Piauí.

A Itaueira vinha produzindo melão e melancia às margens do Canal do Trabalhador, mas, em 2016, por absolta falta de água, foi obrigada a suspender a produção, que foi transferida para áreas baianas e piauienses. Agora, a empresa retorna ao Ceará, onde já produz e exporta sucos de frutas e vitamina C extraída da acerola, além de pimentões coloridos na serra da Ibiapaba. No Rio Grande do Norte ela produz camarão e, na Bahia e Piauí, além de melão e melancia, produz mel de abelha, tudo com a marca Rei.

As sementes de melão, melancia e pimentões coloridos utilizadas pela Itaueira são exclusivas – nenhum outro produtor brasileiro pode plantá-las – e selecionadas pela sua equipe técnica depois de testes de resistência a pragas e doenças e de sabor.

O site da Itaueira revela que ela possui viveiros próprios, “onde cada semente é cultivada e cada muda é vigiada diariamente, para que sigam para o campo para serem plantadas somente as que se desenvolveram bem e já foram aprovadas por nosso controle de qualidade. O viveiro é completamente telado e tem acesso limitado, o que restringe ao mínimo o risco de entrada de insetos e evita a aplicação de inseticidas nas plantinhas”.

A empresa utiliza drones para acompanhar a evolução de cada lote plantado. A visualização aérea ampla de cada projeto, periodicamente, ajuda na identificação e mapeamento de pontos com problemas, sejam eles fitossanitários ou manchas de solo e na realização de rápidos ajustes, para a sua correção.

“Também utiliza micro-organismos para a melhora da biota do solo, para torná-lo mais saudável a cada nova safra, melhorando a produtividade de forma sustentável”, acrescenta a informação.

A Itaueira tem cuidado especial de preparar o solo para que as plantas nasçam vigorosas, com todos os nutrientes e água suficiente para crescerem fortes e sadias. No campo, as mudas são plantadas em canteiros, que mantêm a terra fofinha e úmida, facilitando o desenvolvimento de suas raízes. Uma boa raiz faz com que a planta se desenvolva melhor.

Sobre cada canteiro é estendida uma cobertura plástica de mulch, que mantém a umidade no solo e impede o nascimento de mato e capim, evitando que seja necessário o uso precoce de herbicidas químicos para seu controle e o desperdício da água da irrigação por evaporação.

O sistema de irrigação da Itaueira é todo automatizado, controlado por computadores que enviam para cada planta, por meio de um sistema de gotejamento (evitando o desperdício) a quantidade exata de água que ela necessita a cada período do dia e em cada fase do seu crescimento. Junto com a água são misturados fertilizantes para garantir a nutrição da planta, de modo que cada uma recebe a quantidade exata necessária à sua fase de crescimento.

“Trabalhamos o máximo para evitar que sejam aplicados agroquímicos em nossas plantas. Temos uma equipe de colaboradores que trabalha somente monitorando cada plantinha no campo, em busca do surgimento de insetos e doenças. Só é feita aplicação de algum defensivo quando isto se torna realmente necessário para a sua defesa algum ataque e sempre que possível damos preferência ao uso de produtos biológicos.”

Os frutos são acompanhados de perto por toda a equipe técnica durante todo o seu desenvolvimento e a colheita. Somente são escolhidos os frutos que estão no seu grau máximo de maturação natural. A Itaueira só comercializa frutos que amadureceram no pé e estão prontos para ser consumidos, como faz questão de dizer Tom Prado, CEO da empresa.