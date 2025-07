Avicultura cearense tem um negócio santificado: o de ovos

Uma informação curta, mas importante e interessante, principalmente para o setor da avicultura do Ceará!

O Grupo Tijuca Alimentos adquiriu, há poucos meses, por valor não revelado, a Granja São José, uma grande produtora cearense de ovos comerciais. A São José produz 500 mil ovos por dia.

Com essa aquisição, e, também, com a compra da marca Ovos Haisa, outra empresa avícola do Ceará, a Tijuca passou a produzir, diariamente, mais de 3 milhões de ovos, além de frangos e leite.

Agora, prestem atenção: há um mês, o Grupo Cialne, que é, também, um gigante da avicultura do Ceará, comprou, por valor não revelado, a Granja São José, localizada no estado de São Paulo, mas especializada na produção de ovos férteis, ou seja, destinados à produção de pintinhos de corte.

Como essas duas notícias estão a provocar controvérsias entre consumidores cearenses de ovos e frangos, esta coluna esclarece: o Grupo Tijuca Alimentos comprou a Granja São José, do Ceará, enquanto o Grupo Cialne adquiriu a Granja São José, de São Paulo.