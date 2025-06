Chagas Vieira diz: nunca o governo do Ceará investiu tanto

Falando nesta segunda-feira, 30, para um grupo de 28 empresários da agropecuária cearenses, o secretário da Casa Civil, jornalista Chagas Vieira, disse que o governo do Ceará “nunca teve, como tem hoje, tão grande capacidade de investimento, e isto será provado nos próximos dias, quando o governador Elmano de Freitas anunciará a construção de importantes obras, várias das quais no setor da infraestrutura”. E confirmou: o trecho do VLT (o metrô de superfície) até o Aeroporto Internacional de Fortaleza será inaugurado no fim deste ano.

De acordo com o secretário Chagas Vieira, sua reunião de hoje com os empresários do agro é um forte sinal da a importância do setor, “que não cresceu apenas porque passou a produzir mais e melhor, com alta tecnologia, mas porque soube estabelecer e manter um permanente, estreito e sincero diálogo com o governo, que, por sua vez, responde com a reciprocidade”.

Saudado pela empresária Rita Grangeiro, que produz coco e feijão verdes em sua Fazenda Grangeiro, em Paracuru, Chagas Vieira ouviu, em seguida, explicações do empresário Jorge Parente sobre a história do já chamado Grupo do Agro, criado há 18 ano ainda no governo de Cid Gomes.

“Aqui, o que prevalece é o trabalho pelo coletivo, pois nos interessa o desenvolvimento de toda a nossa agropecuária, e isto é o que temos alcançado com o esforço de todos”, disse Jorge Parente.

O secretário da Casa Civil falou depois, lembrando que o estado do Ceará tem registrado uma série de boas gestões, citando a do governador Tasso Jereissati como tendo promovido o ajuste fiscal que equilibrou as contas públicas, “algo que foi seguido pelos demais, incluindo o ex-governador Camilo Santana e é obedecido pelo governador Elmano de Freitas”.

“Temos uma situação de absoluta tranquilidade quanto às contas do governo do Ceara, que ganhou nota máxima do Ministério da Fazenda”, disse Chagas Vieira, que passou a destacar algumas das grandes obras em execução pelo estado, a começar pelo recém-concluído Hospital Universitário, onde os formandos do Curso de Medicina da Uece farão residência médica em várias especialidades. E revelou que “dentro do Hospital Universitário cabem três hospitais regionais”, tão grande ele é e será em número de leitos, de médicos e de residentes.

Referiu-se às escolas públicas, a maioria das quais opera hoje em tempo integral, na capital e no interior do estado, e falou sobre a importância da Ferrovia Transnordestina, uma obra tocada pela iniciativa privada com apoio decisivo do governo da União, com permanente acompanhamento do governo do estado.

“Quando estiver concluída e em funcionamento, a Transnordestina mudará o perfil econômico do Ceará. Reparem: um só trem que circulará por essa futura estrada de ferro transportará a carga de 248 carretas; 70% de suas obras já foram executadas”, ele disse.

Em seguida, falou o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária (Faec), Amílcar Silveira, que transmitiu aos presentes a informação de que, uma hora antes, no Palácio da Abolição, o governador Elmano de Freitas recebera o fundador do Grupo Itaueira, Carlos Prado, e seus filhos Carlos, José Luís e Tom, este CEO da empresa, que lhe deram a boa informação de que, a partir de setembro, começará a colher a primeira safra de melão e melancia em sua fazenda localizada no município de Morada Nova.

Durante a audiência, contou Amílcar Silveira, “o governador ficou empolgado” com o detalhe de que, nesta primeira fase do seu projeto, a Itaueira está criando 1.250 novos empregos diretos, com carteira assinada, devendo chegar a 3 mil colaboradores dentro de dois anos, quando toda a área de 3 mil hectares estará produzindo.

O presidente da Faec destacou a muito boa relação que os produtores rurais mantêm com o governo de Elmano de Freitas, fazendo referência ao projeto de implantação do Agro Parque, que será construído na mesma área onde funcionou o Autódromo do Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza. Amilcar também elogiou o governador pela corajosa decisão de bancar a apresentação e a aprovação do projeto, transformado em Lei, que autorizou o uso de drones na pulverização aérea das lavouras cearenses.

O secretário Chagas Vieira voltou a falar, desta vez para dizer que o projeto do Agro Parque “é a melhor prova da organização do agro do Ceará; e posso dizer que esse parque será um dos maiores e mais modernos parques de exposição da agropecuária brasileira”.

O empresário Cristiano Maia – líder do Grupo Samaria, que atua em vários segmentos da agropecuária, da indústria e da construção pesada – expôs o caso da estrada que liga a Chapada do Apodi ao Distrito de Olho d’Água da Bica, cujo pavimento deteriorou-se, transformando-se “numa buraqueira só”. Ele disse que já fez vários apelos à SOP (Superintendência de Obras Públicas) para a recuperação da rodovia, mas “até agora nada, nada”.

Cristiano Maia manteve a palavra para dizer que a economia do Ceará, principalmente a da Região Metropolitana de Fortaleza, estava sendo prejudicada pela falta de duplicação do viaduto da BR-116 que a conecta com o IV Anel Viário. Aquele é, na sua visão, o ponto negro do setor rodoviário cearense, que precisa de ser superado, “e só a duplicação do viaduto e o alargamento de suas alças resolverão o problema”.

Chagas Vieira prometeu que tratará do assunto com o governador e com o superintende da SOP.

Por sua vez, o agroindustrial Raimundo Delfino Filho, que planta soja e algodão na Chapada do Apodi, sugeriu que é preciso “criar um novo modelo para o setor de energia do Ceará, cujo agro e cuja indústria não produzem mais por absoluta falta de energia”. Ele narrou o caso de sua Fazenda Nova Agro, que tem 2.500 hectares prontos para produzir soja e algodão e só o faz em menos de um terço dessa área porque a tensão da rede elétrica da Chapada do Apodi oscila constantemente, queimando os equipamentos dos pivôs centrais de irrigação”. (Na semana passada, o presidente da Enel, José Nunes, disse a esta coluna que sua empresa está investindo no reforço dessa rede.)

Neste ponto, o secretário Chagas Vieira foi mais enfático, dizendo que o sistema elétrico não é deficiente apenas no Ceará, mas no Brasil. E contou que o governador Elmano de Freitas tem consumido 40% do seu tempo para tratar do assunto com o ministro de Minas e Energia, com o chefe do Operador do Sistema Elétrico Nacional e até com o presidente Lula, buscando uma solução para o problema.

Chagas Vieira ouviu elogios do empresário João Teixeira ao governador Elmano de Freitas, que, na sua opinião, “tem feito um esforço extraordinário pela duplicação, em execução, do Eixão das Águas, com o que sua vazão saltará dos atuais 11 m³ por segundo para 22 m³ por segundo.

Teixeira fez ainda referência ao Arco Metropolitano, projeto de construção de uma rodovia de dupla pista, com 90 km de extensão, ligando Pacajus ao Porto do Pecém e livrando o IV Anel Viário do tráfego pesado. Ele disse que o projeto está na SOP, pronto para ser licitado.