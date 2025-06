Inadimplência de aluguel no Ceará sobe de novo

A taxa de inadimplência de aluguel no Ceará registrou alta pelo segundo mês consecutivo em 2025, saindo de 4,64%, em abril, para 4,87%, em maio, com variação de 0,23 ponto percentual. No comparativo com o mesmo período de 2024, houve uma redução de 1,72 ponto percentual. Esse índice no Ceará ficou acima da média nacional, que foi de 3,33% em maio.

Os dados são do Índice de Inadimplência Locatícia elaborado pela da Superlógica, que é uma plataforma de soluções tecnológicas e financeiras para os mercados condominial e imobiliário no país.

Segundo Manoel Gonçalves, diretor de Negócios para Imobiliárias da Superlógica, “a oscilação registrada durante os primeiros meses deste ano mostra que os brasileiros estão sentindo um cenário econômico desafiador, mas, ainda assim, buscam manter-se em dia com as contas que não param de chegar. É importante seguir de olho nas projeções de aumento da inflação e das taxas de juros, que são fatores que podem ser um gatilho para o aumento da inadimplência locatícia e do endividamento em geral nos próximos meses”.

No último mês de maio, a região Norte voltou a liderar o ranking da inadimplência de aluguel, com uma taxa de 4,77%. A região Nordeste registrou inadimplência de 4,68%, enquanto o Sudeste teve taxa de 3,13%, ultrapassando o Centro-Oeste. A região Sul segue com a menor taxa do país: 2,70%.