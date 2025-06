Maracanaú ganha escola da Fiec e promete maior Natal do Brasil

Localizado na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), o município de Maracanaú, que abriga o maior Distrito Industrial do Ceará, com mais de 100 pequenas, médias e grandes indústrias lá instaladas e em operação, conta agora com a mais nova e moderna Escola Sesi de Referência, ontem inaugurada e batizada com o nome do empresário Fernando Cirino Gurgel, ex-presidente da Federação das Indústrias (Fiec).

A escola é tão superlativa quanto o marketing maracanauense, cujo prefeito Roberto Pessoa, falando na inauguração, não deixou por menos: “Promovemos aqui o maior São João do mundo, com um mês inteirinho de festa, dois terços de cujas despesas são bancados por empresas de amigos meus”, revelou ele, apontando para o público presente, no meio do qual estavam alguns desses colaboradores.

Construído em um cenário econômico tão grandioso, o novo equipamento educacional do Sesi Ceará teria de ter – e tem – essa grandiosidade, como esta coluna o testemunhou.

Ricardo Cavalcante, presidente da Fiec, o primeiro a falar na cerimônia, acarinhou o ego de Roberto Pessoa, ao despejar, no seu minucioso discurso, uma tempestade de informações e números do tamanho da importância econômica e social do vizinho município da RMF. Disse ele:

“O Sistema Fiec está presente no Distrito Industrial de Maracanaú desde o início da década de 1970, quando aqui começavam a instalar-se as primeiras indústrias. Hoje, temos uma infraestrutura que contempla nada menos que o Instituto Senai de Tecnologia e o Centro de Inovação do Sesi; a clínica e o Clube da Parceria, equipamentos do Sesi voltados para a promoção da Saúde; além da unidade de educação do Senai. Na promoção da saúde, temos academia, pilates, ginástica, dois campos de futebol e três piscinas. Nossa clínica está preparada para atender com serviços de cardiologia, ginecologia, oftalmologia, nutrição, psicologia, entre outros, fazer exames de audiometria, densitometria óssea, eletrocardiograma, ecocardiograma e muito mais.

E acrescentou:

“Os laboratórios da educação do Senai oferecem serviços para os segmentos de metalmecânica, calçados, alimentos e bebidas, química, mecatrônica, siderurgia, logística, TI-Telecom, além de automação e gestão. O Instituto Senai de Tecnologia oferece consultoria, pesquisa e desenvolvimento, análise laboratorial, ferramentaria e usinagem, e desenvolvimento de software para segmentos como alimentos, química, tintas, lacticínios e cerâmica. E a escola Sesi Maracanaú dispõe de 10 laboratórios, 25 salas de aula, 9 áreas de convivência com biblioteca, quadra, parque e cantina, além de 15 salas administrativas.

Ricardo Cavalcante foi em frente:

“Atualmente, 2.572 alunos usufruem das ações de promoção da saúde; 987 recebem uma educação profissional de qualidade; e agora mais 1.150 irão usufruir dos serviços oferecidos pela nova escola que hoje estamos inaugurando. Ao todo, nada menos que 4.709 alunos passam a ser beneficiados com ações diferenciadas, que podem mudar definitivamente as suas vidas e as vidas de suas famílias para melhor. O quadro se torna ainda mais expressivo, quando incluímos os 360 colaboradores que são responsáveis pela oferta dos serviços de excelência entregues no conjunto de equipamentos que formam todo esse complexo educacional do Sesi e Senai de Maracanaú, que tanto nos orgulha.”

O prefeito Roberto Pessoa prestou atenção a tudo o que disse o presidente da Fiec. Assim, chamado a fazer uso da palavra, ele, no seu jeito espontâneo de emitir suas opiniões, começou referindo-se “ao grande governador Virgílio Távora, que planejou e implantou este Distrito Industrial que tornou Maracanaú a área de maior concentração de indústrias do Ceará”.

Falando de improviso, o prefeito de Maracanaú revelou os números do que ele mesmo chamou de “o maior São João do Mundo” – um mês inteirinho de shows quase diários de grandes artistas locais e nacionais: os gastos com a festa chegam a R$ 27 milhões, dos quais R$ 20 milhões são doados por empresas da indústria e do comércio.

Pessoa explicou que procura e obtém o apoio da iniciativa privada porque ele não pode usar os recursos da Prefeitura para bancar, sozinho, o calendário festivo das festas juninas.

“O povo me elegeu para cuidar da saúde, da educação, da infraestrutura, e é por isto que recorro à ajuda privada nesta época do ano e, também, no Natal”. E lembrou que o Natal de Maracanaú “é tão grande e bonito quanto o de Gramado!”, no Rio Grande do Sul. “Quem duvidar, é só vir aqui em dezembro”, disse o prefeito.

Ele informou, ainda, que no seu município há 11 escolas cívico-militares em funcionamento, nas quais o nível de ensino “é muito alto”, principalmente no que se refere à transmissão de valores morais e éticos. Também há 82 escolas, sendo que 30 delas operam em tempo integral.

O homenageado do dia – Fernando Cirino Gurgel – discursou em seguida. E foi logo dizendo que falaria de improviso porque desejaria dizer o que o seu coração estava sentindo. E disse que aquele era um dos mais importantes momentos de sua vida. Dirigindo-se a Roberto Pessoa, afirmou:

“Se eu tivesse sido eleito Prefeito de Maracanaú, não conseguiria superá-lo em realizações”.

Voltando-se para Paulo André Holanda, superintendente do Sesi Ceará e, também, diretor-regional do Senai Ceará, Fernando Cirino surpreendeu:

“Paulo André, você é um caso a ser estudado, tão grandes são sua competência e sua eficiência. Esta escola, que tem o meu nome, é só mais uma prova do que estou dizendo”.

Mantendo-se no “modo homenagem”, Fernando Cirino falou com o olhar voltado para o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante. Relembrando o tempo em que foi presidente da Fiec, durante o qual priorizou a educação, fortalecendo o Sesi e o Senai, ele mostrou humildade:

“Tudo o que eu fiz é fichinha diante do que você já fez, está fazendo e ainda vai fazer, meu caro Ricardo. Você pegou dois anos de pandemia e, em vez de pisar no freio, pisou no acelerador da Fiec e contribuiu com o governo do estado para que o Ceará, graças, também, à competência dos técnicos do Senai e do apoio do empresariado, mobilizado por você, registrasse o melhor caso de enfretamento da Covid-19.”

Cirino elogiou, também, seu colega Beto Studart, ex-presidente da Fiec, a quem chamou de grande amigo. E encerrou assim o seu pronunciamento:

“Isto que acabamos de inaugurar é uma fábrica de gente. Aqui, crianças, adolescentes e jovens adquirem o melhor conhecimento e se preparam para melhor enfrentar os desafios do mercado de trabalho”.

Guiados pelo presidente da Fiec, Fernando Cirino Gurgel com sua esposa Teresa e os convidados visitaram as salas de aula da nova Escola Sesi de Referência. Numa delas – a do ensino de Robótica – um aluno de 11 anos transmitiu explicações sobre as aulas teóricas e práticas que ele e seus colegas recebem diariamente.