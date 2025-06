Fiec, Faec e Governo juntos pela Feira da Indústria e Agro Parque

Rápidos no gatilho, os presidentes das federações das Indústrias (Fiec), Ricardo Cavalcante, e da Agricultura e Pecuária (Faec), Amílcar Silveira, transmitem boas notícias para os industriais e agropecuaristas cearenses. O primeiro apresentará, ainda nesta semana, ao governador Elmano de Freitas o projeto da grande Feira da Indústria do Ceará, que será realizada em março do próximo ano, no Centro de Eventos. O segundo reuniu-se com o arquiteto Alexandre Landim, que lhe mostrou o esboço arquitetônico do que será o futuro Agro Parque, o grande espaço de exposições do agro cearense, que será implantado, ao longo dos próximos dois anos, na área do antigo Autódromo do Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Corte para a indústria! Esta coluna conversou com o presidente da Fiec, que transmitiu a seguinte informação: nos próximos dias ele e seu vice-presidente Carlos Prado apresentarão à imprensa e ao universo empresarial da indústria do Ceará os detalhes da Exposição Industrial. Na mesma oportunidade, os dois anunciarão em que dias de março de 2026 o evento será realizado. Cavalcante e Prado pretendem que a Feira da INdústria tenha as mesmas dimensão e importância que tem a Pecnordeste, promovida anualmente pela Faec. Antes disso, porém, essa apresentação será feita ao governador do Estado, cuja administração – por meio de seus principais organismos, como o Complexo do Pecém e a Adece – apoiará institucional e materialmente o empreendimento.

Corte para a agropecuária! O primeiro esboço arquitetônico do futuro Agro Parque (ou Agropark, como alguns estão a sugerir) saiu da mente e da prancheta de Alexandre Landim, que é – para os que não o sabem – autor do projeto do Centro de Eventos do Ceará e dos Hospitais Regionais do Governo do Estado, nada mais, nada menos. O presidente da Faec, os presidentes dos sindicatos rurais e os empresários agropecuaristas que estiveram presentes à reunião com Alexandre Landim gostaram do que ouviram e do que viram. O Agro Parque – para cuja implantação o governo do Estado será o protagonista – ocupará toda a área do antigo Autódromo, mas necessitará de mais 14 hectares, em parte dos quais será construído um hotel. Um hotel? – pode perguntar um desavisado leitor. Amílcar Silveira explica, usando outras palavras:

“Sim, um hotel, porque o Agro Parque terá eventos pelo menos a cada 15 dias – eventos ligados ao setor da agricultura e pecuária, incluindo shows musicais, o que garantirá a boa ocupação hoteleira. Além da Pecnordeste, o Agro Parque abrigará feiras e exposições, concursos leiteiros, desfile de pets e muitos outros eventos do nosso setor” – disse ele.

A Prefeitura de Eusébio está muito entusiasmada com a chance de sediar em sua geografia um equipamento gigantesco, exclusivamente destinado a eventos da agropecuária, porque o município e sua sede urbana terão nele uma nova fonte de receita. O prefeito municipal bem o sabe, e por isto mesmo esteve presente à reunião com o arquiteto Alexandre Landim.

Corte para a indústria! Para o êxito do projeto da primeira Expo Indústria do Ceará (que já ganhou nome oficial, que será revelado nos próximos dias), casaram-se os interesses da Fiec e do Governo do Estado. Funcionam no Ceará mais de 19 mil empresas industriais, que empregam, diretamente, isto é, com carteira assinada, quase meio milhão de pessoas. Entre essas empresas, estão campeãs nacionais de audiência, como a Esmaltec, do Grupo Edson Queiroz, líder do mercado brasileiro de fogões, e M. Dias Branco, líder do mercado nacional de massas e biscoitos, com mais de 30% de market share.

Ricardo Cavalcante e Carlos Prado, incentivados por Amílcar Silveira, querem transformar o evento da Fiec na maior feira da indústria nordestina, ocupando – como a Pecnordeste – todos os espaços dos dois pavilhões do Centro de Eventos. Está pronta a estratégia de comercialização e divulgação da feira, que também será conhecida quando o comando da entidade fizer, provavelmente na próxima semana, a sua apresentação oficial. A Confederação Nacional da Indústria e o Banco do Nordeste (BNB) já manifestaram seu apoio ao empreendimento.

Essa feira da indústria cearense – que terá, em seus estandes, a presença de empresas nacionais e estrangeiras – atrairá para Fortaleza, ao longo dos seus três dias, algumas centenas de grandes empresários e investidores do país, que conhecerão as potencialidades deste estado, incluindo sua infraestrutura portuária e aeroportuária.

Resumindo: primeiro foi a agropecuária com a Pecnordeste, agora será a indústria do Ceará que, operando no modo digital e tecnológico, mostrará, também, a sua força.

UMA MULHER LIDERA A CÃMARA BRASIL-PORTUGAL

Em um marco histórico para a instituição, a Câmara Brasil Portugal no Ceará empossará sua nova diretoria no próximo dia 2 de julho, em um evento reservado a convidados. Pela primeira vez, uma mulher estará à frente da presidência: Patrícia Bezerra Campos, eleita para o biênio 2025-2027.

A chegada de Patrícia Bezerra ao comando da Câmara “representa não apenas uma conquista pessoal, mas um avanço simbólico rumo a uma liderança plural, colaborativa e conectada às transformações do mundo dos negócios”, como assinala o comunicado transmitido a esta coluna.

“Com um perfil que une sensibilidade, visão estratégica e experiência, ela será responsável por conduzir os próximos passos da Câmara no fortalecimento das relações bilaterais entre Brasil e Portugal”, acrescenta o mesmo comunicado.

Ao lado da nova presidente, uma equipe multidisciplinar e estratégica assumirá os diversos setores da instituição, somando forças em áreas como comércio, turismo, investimentos, tecnologia, educação, agronegócio, economia do mar, entre outras.

Os demais diretores da Câmara Brasil-Portugal no Ceará são os seguintes: Tadeu Dote Sá – Indústria e Comércio; Décio Simões Pereira – Serviços e TI; Anya Ribeiro de Carvalho – Turismo e Serviços; José Carlos Escobar Cinelli Júnior – Tesoureiro; André Lima – Jurídico