Unimed Fortaleza entra no mercado financeiro com fintech

Deram-se as mãos a Unimed Soluções, holding da Unimed Fortaleza, e a M7 Soluções Financeiras, que lançaram a Universo Soluções Financeiras, uma fintech criada para ampliar o acesso ao crédito e aos serviços financeiros no setor de saúde. Com modelo 100% digital, a nova empresa surge como uma joint venture entre as duas instituições, com investimento inicial de R$ 10 milhões.

A Universo atenderá, inicialmente, médicos cooperados da Unimed Fortaleza (pessoa física e jurídica), além de fornecedores e integrantes da rede credenciada, como hospitais, clínicas e laboratórios. Serão oferecidas soluções de antecipação de recebíveis e produção médica, com o objetivo de simplificar o acesso a capital e melhorar a liquidez financeira desses agentes — fundamentais em um dos setores mais estratégicos da economia.

“A Unimed Fortaleza tem ampliado consistentemente seu modelo de negócio, com foco na valorização do cooperado e no fortalecimento do nosso ecossistema. A criação da Universo Soluções Financeiras representa mais um passo estratégico nesse caminho, promovendo acesso facilitado ao crédito, com impacto direto na sustentabilidade financeira de médicos, fornecedores e parceiros da rede”, como diz Flávio Ibiapina, diretor Administrativo e Financeiro da Unimed Fortaleza.

A parceria nasceu do relacionamento consolidado da Unimed Fortaleza com a M7 Soluções Financeiras, empresa com experiência no desenvolvimento de soluções financeiras personalizadas. Para Nisabro Fujita, CEO e fundador da M7, a fintech representa um passo natural na ampliação da atuação da empresa no segmento de saúde.

“Unimos a força da marca Unimed à expertise da M7 para entregar soluções financeiras inovadoras, com solidez, segurança e impacto direto na rotina de profissionais e empresas da área da saúde. A Universo nasce para facilitar o acesso ao crédito com inteligência, responsabilidade e, acima de tudo, proximidade — um valor essencial para a M7, que acredita em relações duradouras e personalizadas com cada cliente”, afirma Fujita.

A Universo será operada com participação igualitária de 50% entre as duas empresas e prevê aportes futuros que podem chegar a R$ 15 milhões de cada parte. Neste primeiro momento, a atuação será restrita ao ecossistema da Unimed Fortaleza, com possibilidade de expansão em fases futuras, conforme o avanço da operação.

O lançamento oficial acontecerá quarta-feira, 21, em evento para convidados, no restaurante Illa Mare, em Fortaleza. A operação da Universo terá início ainda neste mês, com a oferta dos dois primeiros produtos.