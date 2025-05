O Ceará feito de aço! A história da siderúrgica do Pecém

Ricardo Parente – que participou desde o primeiro momento da implantação da usina siderúrgica do Pecém, hoje uma empresa controlada e operada pela gigante multinacional indiana ArcelorMittal – acaba de lançar o livro “O Ceará feito de aço”, no qual conta a história dessa aventura.

Ao falar no ato de lançamento do livro, realizado no hall da Casa da Indústria, sede da Fiec, ele surpreendeu as 150 pessoas presentes ao dizer o seguinte:

“Durante a trajetória de aproximadamente 20 anos de desenvolvimento para a instalação de uma siderúrgica neste Estado, o que mais se ouvia era que o Ceará não tinha mão de obra qualificada e não tinha água. Hoje, temos um Ceará feito de Aço, que desafiou o impossível. Portanto, o impossível é o que não se tentou!”

Ele deixou claro que objetivo do seu livro de 155 páginas “é o registro para que as gerações atuais e futuras do povo cearense, bem como os brasileiros, tenham orgulho da siderúrgica, que proporcionou um salto industrial significativo à economia do Ceará pela união e pelo esforço de articulação entre os poderes públicos, as entidades privadas e a sociedade civil.

A siderúrgica do Pecém nasceu em 2008 com a sigla CSP, nome que durou até março de 2023, quando seus donos – a brasileira Vale e as coreanas Posco e Dongkuk a venderam por US$ 2,2 bilhões à ArcelorMittal, a maior aciaria do mundo. Ricardo Parente considera muito importante esse evento e a ele se referiu com destaque na sua na sua fala.

“A Vale, a Dongkuk Steel e o Grupo Posco são referências mundiais em tecnologia na produção de minério de ferro e aço. Ao se unirem para construir a CSP, tornaram realidade um dos grandes sonhos dos cearenses”, ele disse.

Ricardo Parente, engenheiro civil com pós graduação em Estratégia Industrial e Gestão de Negócios pela Universidade Federal Fluminense (UFF), foi chamado em 2001 para liderar os estudos de viabilidade para a instalação da Usina Siderúrgica do Ceará, logo chamada de Ceará Steel, tarefa que contou com o apoio do governo cearense.

“No entanto, devido à ausência de garantias da Petrobras no fornecimento de gás natural e à inviabilidade comercial das condições existentes, o projeto não pode ser concretizado”, diz um texto que está na página 153 do livro.

Depois de muita especulação e muito esforço da Vale, que buscou e trouxe os dois sócios da Coreia do Sul, a usina da Companhia Siderúrgica do Pecém foi inaugurada e entrou em operação em abril de 2017. Hoje, ela trabalha à toda capacidade, produzindo, anualmente, 3 milhões de toneladas de placas de aço que são vendidas para o mercado interno e exportadas para dezenas de países, inclusive os EUA.

Na CSP, Ricardo Parente foi diretor de relações institucionais, ou seja, mantendo permanente contato com os governos estadual e federal e com as entidades empresariais.

