Conheça mais detalhes da maior piscina do Brasil, em Fortaleza

Teve grande repercussão entre os leitores desta coluna a notícia aqui divulgada quinta-feira, 15, segundo a qual o BS Gold – um moderno edifício residencial, com 28 pavimentos, em construção pela BS Incorporação na Quadra BS, formada pelas Avenidas Santos Dumont e Senador Virgílio Távora e pelas ruas Dias da Rocha e Desembargador Leite Albuquerque – terá a maior piscina em borda transparente, feita em vidro, do Brasil.

A curiosidade pelo ineditismo e o tradicional sentimento bairrista do cearense exigiram mais informações e mais detalhes sobre o projeto desse item de lazer dos futuros moradores do empreendimento.

Legenda: A ideia da piscina nasceu da mente inovadora do empresário Beto Studart Foto: Divulgação

“A ideia da piscina nasceu da mente inovadora do empresário Beto Studart, que a exigiu instalada bem acima do nível da rua, se possível acima do primeiro piso”, revela o arquiteto Daniel Arruda, que, desafiado pelo empreendedor, se debruçou sobre sua prancheta para riscar, rabiscar, desenhar e redesenhar, até definir o distinto perfil desse reservatório de água, cuja raia terá 20 metros de Norte a Sul e um volume de 193,87 metros cúbicos – ou seja, um minúsculo açude doméstico.

A piscina, que será localizada no terceiro andar do BS Gold, “no embasamento do prédio, será um marco arquitetônico não só para o empreendimento, mas também uma atração para a cidade de Fortaleza”, disse à coluna Daniel Arruda, que é o autor não apenas da arquitetura da piscina, mas de todo o edifício, que, como esta coluna o revelou, incorpora as últimas novidades tecnológica da indústria da construção civil, incluindo os projetos de iluminação, paisagismo e de mobilidade.

Legenda: A piscina será instalada bem acima do nível da rua, se possível acima do primeiro piso Foto: Divulgação

Arruda confirmou que a piscina do BS Gold é, “projetada hoje, a maior em borda transparente do país; ela terá um perímetro de 32 metros de extensão, com 198 metros quadrados de área”.

Outro diferencial que terá a piscina, citado pelo arquiteto, é o seguinte, conforme suas palavras:

“Como toda a fachada do BS Gold estará voltada para a rua Dias da Rocha, ou seja, para o Leste, ou nascente, mas com entrada pela rua Desembargador Leite Albuquerque, a raia da piscina terá uma quina curva e não em ângulo reto, em formato de arco.”

A raia terá, assim, o sentido Norte-Sul.

Legenda: Piscina terá um perímetro de 32 metros de extensão, com 198 metros quadrados de área

Outro detalhe da inédita arquitetura da piscina refere-se à sua construção: ela terá um painel multilaminado. Serão três vidros de 10 milímetros, laminados, os quais serão unidos por meio de um polímero chamado “SentryGlas”, que é cinco vezes mais forte e cem vezes mais duro do que os materiais de laminação convencionais, como informa o Google. Com esse tipo de resistência, o vidro laminado fica mais resistente, protegendo contra tempestades, impactos, explosões e raios UV.

“Esse conjunto de lâminas coladas – o SentryGlass – será encaixado no perfil em U de aço inox, o qual é engastado na laje do pavimento (o terceiro) que receberá a piscina. É muito bom e prazeroso dizer que a tecnologia SentryGlass já existe em Fortaleza, onde algumas empresas já a dominam, já fabricam esse tipo de vidro e o instalam com total correção e eficiência”, complementa Arruda.