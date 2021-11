Uma viagem confidencial de prefeitos do Ceará a Portugal

Vejam só como o dinheiro público no Brasil é tratado pelos que deveriam zelar por ele.

Esta coluna transcreve, na íntegra, release que recebeu de uma assessoria de imprensa. O sugestivo título da matéria o seguinte:

“Feijoada marca o encerramento da Convenção dos Municípios Brasileiros em Lisboa” (Portugal)."

Diz o texto:

“A jornalista e empresária Maristela Valadares, presidente do Instituto Realidade Brasil, esteve à frente da Convenção dos Municípios Brasileiros, no Hotel Dom Pedro Lisboa, em Lisboa, Portugal, desde o dia 10, onde representantes do Amazonas, Minas Gerais e Ceará participaram.

"Os estados tiveram a chance de promover os seus destinos turísticos, oferecer produtos tradicionais e participar de rodadas de negócios com oportunidades de investimento para empresas portuguesas e europeias do segmento. Tudo isso através da interlocução direta durante a feira de negócios e jantares harmonizados, que mesclaram a culinária nacional aos vinhos portugueses.

"Neste sábado, 13, a partir das 13h, acontece o almoço de encerramento do evento, que será também aberto ao público com direito a feijoada e show ao vivo com a cantora Carla Virsi, ex- banda Cheiro de Amor.

"Feijoada com show de Carla Virsi. , Cantora Carla Visri, Banda Cheirode AmorQuando: 13 de novembro

"Onde: Hotel Dom Pedro Lisboa; Horário: 13h. Valor: 50€ 50 euros); Vendas e Reservas com Márcia Damasceno 965 289 119 (whatsapp)”

Que prefeitos cearenses, mineiros e amazonenses participam desse festival de ociosidade pago com dinheiro público não se sabe, até agora. Talvez não seja do interesse dos promotores evenodivulgar seus nomes.

A Assessoria não dá detalhes da programação tenica do evento, não revela que empresas e empresários portugueses reunirm-se com os prefeitos do Ceará, de Minas Gerais e do Amazonas.

Enfim, o que interesse às populações dos municípios envolvidos essa prorama etílica e gastronômica, em terras lusitanas, não foi informado.

Alô, alô, Tribunal de Contas da União!!