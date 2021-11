Evangelho de hoje (Mc 13, 24-32)

Naquele tempo: Jesus disse a seus discípulos: 'Naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer, e a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória.

Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola: quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficai sabendo que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai.

Reflexão – “As palavras de Jesus não passarão”

A liturgia do final de ano sempre nos remete a uma reflexão sobre a nossa vida, de como estamos agindo e nos movendo nos dias presentes. Por isso, neste Evangelho Jesus continua nos falando dos fenômenos que acontecerão na natureza e que precederão a Sua vinda gloriosa. As Suas palavras nos exortam a que perseveremos na expectativa da Sua vinda com ardor, ao invés de nos apavorarmos com os acontecimentos pelos quais haveremos de passar. Também não podemos determinar em que tempo isto tudo irá acontecer, mas apenas permanecer vigilantes em relação à nossa vivência diária, a partir dos nossos pensamentos, palavras e ações. Assim fazendo poderemos nos preparar, de fato, para enfrentar todos os acontecimentos. Quem tem fé e se entrega abandonado nas mãos do Senhor não temerá passar por grandes tribulações, pois, sabe que tudo é coisa passageira e o que é admirável virá depois de tudo. As palavras de Jesus não passarão, portanto, fiquemos de prontidão, mas de coração sereno e confiantes de que viveremos em novos céus e nova terra. Final de ano é tempo de reflexão, tempo de assumir compromisso, tempo para novos propósitos, por isso reflita: – Como tem sido o seu viver, à espera de Cristo ou deslumbrado diante do mundo? - Você se assombra diante dos fenômenos da natureza? – O que as rebeliões da natureza lhe sugerem? – Quando ouve falar em catástrofes, você teme ou sente-se seguro (a) nas mãos do Senhor? – Você reza com os anjos?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO