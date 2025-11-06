Um evento para celebrar o poder transformador da favela

Uma noite de festa e de solidariedade. Será assim o Jantar do Bem, promovido pelo Instituto Pensando Bem (IPB), que reunirá hoje, quinta-feira, 6, em um restaurante da cidade, 142, convidados e parceiros em torno de um propósito comum: celebrar os cinco anos de uma revolução silenciosa e inspiradora, que transformou a Favela do Inferninho, localizada no bairro Vila Velha, periferia de Fortaleza, e fez surgir o Beco Céu – HUB de Inovação, como símbolo dessa mudança.

Mais do que um evento beneficente, o Jantar do Bem será um símbolo de reconhecimento a um projeto que mudou não apenas um espaço urbano, mas sobretudo vidas e histórias. Sob a liderança de Rutênio Florêncio, idealizador e coordenador do Instituto, o Pensando Bem tornou-se referência em inovação social, regeneração urbana e desenvolvimento territorial, mostrando que a favela é um território de potência e criatividade.

Um sonho que virou movimento

Fundado em 2020, em plena pandemia da Covid-19 e em meio a um contexto de vulnerabilidade extrema, o Instituto Pensando Bem surgiu da decisão de Rutênio — um jovem nascido e criado no Inferninho — de mudar a realidade do lugar onde cresceu.

Até 2020, o espaço era completamente abandonado, gerando impacto negativo dentro da favela. Com muita articulação, acreditando no poder dos territórios e trabalhando para potencializar sonhos através da educação, cultura, esporte, tecnologia e qualificação profissional, Rutênio reuniu uma pequena equipe em torno do Instituto Pensando Bem e, com muito trabalho, aos poucos começou a dar um novo visual para o ambiente.

Assim nasceu o Beco Céu – HUB de Inovação, um espaço que antes representava abandono e risco, e que hoje é símbolo de arte, cultura, tecnologia e convivência comunitária. E de muita transformação social.

O Beco Céu reúne sete ambientes criativos e formativos, como a Cozinha do Bem, a Casa das Artes, o FavTech, a Base Educacional e a Casinha das Nuvens, onde crianças, jovens e adultos encontram oportunidades de aprendizado, trabalho e expressão. É ali que se concretiza a filosofia do Instituto: transformar de dentro para fora, gerando impacto social sustentável a partir do protagonismo local

Números que contam histórias

Em apenas cinco anos de atuação, o Instituto já impactou diretamente mais de 2.400 pessoas e 612 famílias da comunidade, com mais de 500 delas inseridas no mercado de trabalho ou gerando renda própria.

Em 2024, o Instituto Pensando Bem capacitou 977 pessoas em 89 cursos nas áreas de gastronomia, tecnologia, estética e empreendedorismo, e apoiou 45 empreendedores locais por meio da Feirinha do Céu.

Também formou 283 alunos em arte, dança e música pelo projeto Educart e acompanhou 156 jovens atletas em modalidades como jiu-jítsu, karatê e muay thai através do programa Atletas do Bem.

Os resultados seguem crescendo: apenas no primeiro semestre de 2025, o Instituto realizou 2.090 encontros, 321 atendimentos psicossociais e empregou 45 pessoas, consolidando-se como um verdadeiro ecossistema de oportunidades na periferia de Fortaleza.

Projetos que inspiram

Além do Beco Céu, o Instituto Pensando Bem mantém e amplia projetos que fortalecem a rede comunitária e a autoestima dos moradores. Entre os destaques estão:

• Atletas do Bem, que forma crianças e jovens por meio do esporte;

• Educart, com oficinas de arte, música e dança;

• FavTech, que promove formação em tecnologia e robótica;

• Inclusão Produtiva, que fomenta negócios e empreendedorismo local

As ações se complementam em eventos como o Natal na Favela, o Festival do Bem, a Feirinha do Céu e o Mutirão de Empregabilidade, todos pautados pela crença de que “violência não se combate com violência, mas com convivência”, um dos lemas do Instituto.

Expandir o Céu é o futuro

Com o sucesso do modelo no Inferninho, o Instituto já planeja os próximos passos. Até 2030, pretende expandir a metodologia do Beco Céu para outros territórios do Ceará e do Nordeste, tornando-se referência nacional em inovação social e regeneração urbana.

As metas incluem consolidar o programa de cotas dos cinco anos como instrumento de sustentabilidade financeira e garantir condições dignas de vida e renda para todas as famílias atendidas.

Um jantar para celebrar e continuar transformando

O Jantar do Bem é, portanto, um momento de celebração e compromisso. Celebra o que já foi conquistado e reafirma o compromisso com o que ainda virá.