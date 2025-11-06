Economia do Mar: Ceará tem vocação marítima; falta estratégia marítima

Dedicado estudioso do desenvolvimento econômico, social e cultural do Ceará, o professor Marcos Holanda, engenheiro e PhD em economia, faz, a pedido desta coluna, um mergulho no gigantesco potencial que os quase 600 km de litoral de que dispõe o estado para incrementar sua economia.

Ele lembra que o mar cobre mais de 70% da superfície do planeta e movimenta algo entre US$ 3 trilhões e US$ 6 trilhões por ano. Se fosse um país, os oceanos seriam a quinta maior economia do mundo. Apesar dessa realidade, eles ainda são vistos predominantemente como paisagem, não como estrutura econômica.