UFC e IFCE pesquisarão luz ultravioleta na pasteurização do leite

Professores da Universidade Federal do Ceará (UFC) e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) apresentaram ao presidente do Sindicato da Indústria de Lacticínios do Ceará, José Antunes Mota, o projeto que pretende criar, aqui, um novo processo de pasteurização do leite bovino, substituindo os métodos tradicionais existentes.

A ideia dos pesquisadores é utilizar a luz ultravioleta (UVC) como alternativa não-térmica à pasteurização de leite.

A apresentação do projeto foi feita pelos professores Juliane Gasparin, do Departamento de Laticínios da Faculdade de Engenharia de Alimentos da UF; Clodoaldo Carvalho Filho, da área térmica da Faculdade de Engenharia Mecânica da UFC; Glendo Guimarães, do IFCE, especialista no campo da óptica.



“Nossa proposta é utilizar o sistema de luz UVC para substituir a atual tecnologia de pasteurização do leite bovino, com o controle e a redução de microrganismos. Acreditamos que haverá redução de custos e os resultados poderão ser tão bons ou melhores do que os processos atuais”, comentou a professora Juliane Gasparin.

Segundo os pesquisadores, ainda não há, no Brasil, equipamentos de pasteurização de leite com uso da luz UVC. O Ceará pode tornar-se, assim, um caso de inovação no setor de laticínios. O professor Clodoaldo Carvalho Filho pondera que alguns parâmetros serão estudados para alcançar os resultados esperados.

“Alguns parâmetros de uso da luz ultravioleta e da irradiação ainda não são conhecidos e dependem muito das condições da matéria-prima, do leite. Talvez sejam padrões que variem, de acordo com a região em que se trabalha. Esta é uma das questões que pretendemos responder, conhecendo a tecnologia e definindo diretrizes para que se possa calibrar o sistema para as necessidades das nossas indústrias”, disse ele.

Para o Presidente do Sindilacticínios, o projeto vai muito além da economia financeira com equipamentos, processos e mão de obra:

“Essa inovação fará com que o pequeno produtor possa pasteurizar o leite em sua propriedade e colocar o produto à disposição do mercado, com selo de qualidade. A pasteurização de leite com luz UVC também é uma forma de reduzir o uso de madeira nas caldeiras, ajudando a preservar o meio ambiente. A proposta nasceu na academia e nós compramos a ideia”, afirmou José Antunes.

A apresentação do projeto ao Sindilacticínios-CE foi uma etapa importante de aprovação que vai dar seguimento aos próximos passos, pois a pesquisa formal aguarda, agora, a definição de parceiros patrocinadores do projeto.

Para isso, o Instituto Euvaldo Lodi (IEL-Ceará) dará apoio total na intermediação entre pesquisa e recursos financeiros para tornar real a proposta de inovação, como explica o head do Hub de Inovação do IEL Ceará, Fábio Braga:

“Tudo envolve negociação e repasse de recursos, para que o projeto seja desenvolvido. O papel do IEL é fazer a gestão de projetos para que as etapas aconteçam dentro do prazo, junto aos professores”, comentou Braga.

AVANÇAM AS OBRAS DO MANDARA BY YOO

Começaram ontem as obras do sistema viário do Mandara By YOO, empreendimento imobiliário de alto padrão localizado no Porto das Dunas em execução pelas empresas parceiras Cyrela e Marquise Incorporações.

O sistema viário do Mandara By Yoo será feito com paralelepípedo, um material sustentável indicado para as regiões de praia.

Ao mesmo tempo, prosseguem os serviços de construção do stand de vendas do empreendimento, que ocupará uma área de 115 mil m ², terá 370 unidades habitacionais e um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 700 milhões.

ALESSANDRO BELCHIOR IMÓVEIS EM NOVA SEDE

Novidade no mercado imobiliário! A Alessandro Belchior Imóveis, uma das grandes empresas administradoras de imóveis do Ceará, está transferindo sua sede para novo endereço, agora na Avenida Desembargador Moreira, 629, aqui em Fortaleza.

Com um espaço de arquitetura contemporânea unindo beleza e funcionalidade e ocupando um prédio de quatro pavimentos, com 1.800 m2 de área, a nova sede da Alessandro Belchior Imóveis dispõe de estrutura para estacionamento de veículos e facilidade de acesso por transporte público.



A previsão de início das operações na nova sede é a segunda quinzena de outubro.

“Estamos muito felizes por anunciar esta novidade para o mercado, porque além de mostrarmos a dinamicidade e o desenvolvimento da empresa, estaremos instalados em um corredor cosmopolita de nossa capital, uma área da cidade que ganhou muito em modernidade, elegância e gentileza urbana após as obras de requalificação desse espaço que liga a Praça Portugal à nova Avenida Beira-Mar”, comenta Germano Belchior, sócio e diretor superintendente da Alessandro Belchior Imóveis.

ECONOMIA AQUI E LÁ FORA

Ontem, a Bolsa de Valores B3 fechou em baixa de 0,68%, aos 108.376 pontos.

O resultado foi consequência da aversão ao risco que os investidores do mundo todo estão mostrando nos últimos dias por alguns motivos: a ameaça cada vez maior de uma recessão na Europa e nos Estados Unidos, o prolongamento da guerra na Ucrânia e a lenta recuperação da economia da China.

Na Europa, além da alta inflação, o cenário agravou-se diante das dificuldades que enfrenta a economia da Inglaterra, que agora tem novo governo, liderado pela conservadora Liz Truss. A moeda inglesa, a libra esterlina, desvalorizou tanto, que está perto da paridade com o dólar.

Além disso, a aproximação do inverno europeu preocupa a população do continente e seus governos, porque agora não há mais o gás natural fornecido pela Rússia, que cortou o abastecimento.

No outro lado do Atlântico, os Estados Unidos, também açoitado por uma inflação alta, igualmente se veem ameaçados pela possibilidade de recessão. O Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, aumentará os juros em sua próxima reunião de novembro.

E o mercado mantém incertezas quanto ao desemprenho das empresas dos EUA neste terceiro trimestre, que se encerrará depois de amanhã, sexta-feira, dia 30.

Aqui no Brasil, a boa notícia de ontem foi anunciada pelo IBGE, que divulgou o Índice Geral de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA-15, que veio com mais uma deflação de 0,37%. Com isto, a inflação brasileira, de janeiro a setembro deste ano, chegou aos 4,63%. Devo lembrar que, em janeiro, a inflação estava em 10,38%.

De setembro do ano passado a setembro deste ano, a inflação desceu para 7,96%, bem abaixo da previsão do mercado, que era de 8,13%.

Os combustíveis puxaram a inflação para baixo, assim como os itens comunicação e alimentação e bebidas, enquanto as passagens aéreas e o seguro de automóveis, além do conserto de veículos, tiveram seus preços aumentados.