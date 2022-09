Evangelho de hoje, 4ª feira, 28/09 (Lc 9, 57-62)

Naquele tempo, enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: 'Eu te seguirei para onde quer que fores.' Jesus lhe respondeu: 'As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos; mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça.' Jesus disse a outro: 'Segue-me.' Este respondeu: 'Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai.' Jesus respondeu: 'Deixa que os mortos enterrem os seus mortos; mas tu, vai anunciar o Reino de Deus.' Um outro ainda lhe disse: 'Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares.' Jesus, porém, respondeu-lhe: 'Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o Reino de Deus.'

Reflexão – Não podemos impor condições ao chamado de Deus

Jesus hoje quer nos conscientizar de que não podemos impor condições ao chamado de Deus e nos adverte que, para segui-Lo, temos de abdicar de privilégios, de comodidade e enfrentar as dificuldades próprias da nossa missão de cristãos comprometidos com o reino dos céus. Ele nos dá consciência de que o Seu seguimento requer desprendimento da nossa parte em relação a todas as coisas e pessoas a que, humanamente falando, somos ligadas e, como consequência, nos afastam da vivência da vontade de Deus. O que acontecia naquele tempo incide também nos dias de hoje. Levamos tempo para decidir seguir a Jesus, porque temos muitas ocupações e há coisas lícitas que nos impedem de dar os primeiros passos. Esperamos sempre por um dia, que ainda irá chegar. Assim sendo, entendemos que não podemos seguir a Jesus porque há muito o que fazer. Jesus, porém, nos adverte com palavras duras: “deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu, vai anunciar o reino de Deus.” Em outras palavras, Jesus nos lembra de que existem outras pessoas que podem fazer as coisas que usamos como desculpa para não segui-Lo. O Senhor nos chama hoje para anunciar uma vida nova para a nossa família e não para nos acomodar esperando a hora de enterrar os nossos queridos. Os mortos, são aqueles que ainda não foram chamados, ou não se consideram discípulos e não aceitaram o convite, aqueles que nem entendem nem querem seguir a Jesus, estes, sim, podem enterrar os mortos. Despedir-se dos familiares significa também perder oportunidades, correr riscos de desistir, tirar o foco do que Jesus nos propõe deixando a graça de Deus passar. Todos nós, se desejamos seguir a Cristo, temos que tomar conhecimento das advertências da Sua Palavra. Jesus não nos promete uma vida fácil, mas a vida eterna e o reino do céu, desde já. Não deixemos para depois. Amanhã, será outro dia... Talvez não haja outro chamado! Segue-me, diz o Senhor! “Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus!” - Você está apto para o reino de Deus? - Quais são as desculpas que tem dado para não seguir a Jesus? - Você tem consciência de que para segui-Lo não deve ter vontade própria nem opiniões formadas? - Você prefere seguir a Jesus ou enterrar os “seus mortos”? - Que tal anunciar a eles que o reino de Deus está próximo? Fazendo isso, você seguirá a Jesus.

HELENA COLARES SERPA – COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA MARIANA UM NOVO CAMINHO