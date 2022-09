UFC quer coalizão das Universidades pela Pesquisa e Inovação

Uma coalizão de universidades, institutos e centros universitários cearenses para alavancar a pesquisa e a inovação no Ceará. Esta é a expectativa do encontro que amanhã, quarta-feira, 28, reunirá na Universidade Federal do Ceará (UFC) e as principais lideranças estaduais do ensino superior.

Com a iniciativa, a Reitoria da UFC pretende articular representantes das instituições convidadas para fortalecer o ecossistema universitário de pesquisa e empreendedorismo, aproximando o Parque Tecnológico da UFC (Partec) de seus equivalentes das entidades parceiras.

A intenção é de que, nos próximos 10 anos, a rede a ser constituída transforme-se em referência nacional e internacional, por seu caráter colaborativo e pela produção inovadora nas áreas de energias renováveis, recursos hídricos, saúde, biotecnologia, alimentos e tecnologia da informação e comunicação.

“Essa aproximação é fundamental para que nós possamos saber o que vem sendo produzido e conhecer os empreendimentos que estão nascendo dentro das universidades. Há muitas áreas afins e propícias para a colaboração. Juntos podemos ir ainda mais longe e fazer do Ceará um exemplo para o País, atestando o espírito empreendedor e o potencial de inovação da academia”, aposta o reitor da UFC, professor Cândido Albuquerque.

O diálogo, que ocorrerá após um café da manhã, será travado entre os reitores e representantes das administrações das universidades convidadas – entre elas a Universidade Estadual do Ceará (Uece), a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), a Universidade Federal do Cariri (UFCA), o Centro Universitário 7 de Setembro (Uni7) e o Centro Universitário Farias Brito (FBUni).

Criado em 2018, o Partec/UFC vem desde então estruturando-se para abrigar iniciativas acadêmicas empreendedoras e projetar a política de inovação da Universidade.

Hoje, sediado no Condomínio de Empreendedorismo e Inovação (CEI), no Campus do Pici Professor Prisco Bezerra, em Fortaleza, o Partec conta com estruturas físicas que permitem oferecer formação empresarial a novos empreendedores, bem como atuar inovando em produtos e processos úteis à sociedade, integrando a academia com o governo, empresas e sociedade civil.

Na apresentação a ser feita na reunião de amanhã, os participantes poderão saber mais sobre como o equipamento, através de suas parcerias com empresas-âncoras, vem viabilizando diversos centros de pesquisas, que vão englobar pequenas e médias empresas associadas. Neste sentido, os mais amadurecidos são o Centro de Pesquisa em Hidrogênio Verde e o Centro de Pesquisa em Agronegócios, ambos com negociações já em andamento para a instalação.