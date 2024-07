Uece abriu inscrições para Pré Incubação Deep Tech

A Universidade Estadual do Ceará (Uece), por meio da Incubadora de Empresas da Uece (IncubaUece), está com inscrições abertas para o Programa de Pré-incubação Deep Tech, que busca selecionar propostas de projetos de base tecnológica, desenvolvendo tecnologias de ponta com potencial para gerar impacto social e econômico significativo no estado do Ceará. A iniciativa é realizada em parceria com a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece).

As inscrições foram abertas e prosseguirão até o próximo dia 16 de agosto. Os interessados devem submeter seus projetos exclusivamente pela internet, no site da IncubaUece.

O objetivo da iniciativa é apoiar a transformação de projetos de pesquisa em negócios de alta tecnologia, conhecidos como Deep Techs. O programa pretende capacitar empreendedores, alunos, professores e pesquisadores universitários por meio de uma trilha de capacitação gratuita e 100% virtual.

A IncubaUece quer qualificar até dez equipes ao longo de dois ciclos, com a meta final de desenvolver empreendimentos inovadores e bem estruturados com planos de negócio detalhados.

Os participantes da Trilha Deep Tech terão acesso a uma experiência educacional rica e abrangente que inclui aulas ministradas por especialistas, mentorias, diagnóstico e monitoramento contínuos. A trilha terá duração de 120 horas, ao final do que cada participante receberá um certificado.

Podem participar do programa equipes com, pelo menos, dois integrantes com idade mínima de 18 anos completos. A equipe deve ter um projeto inovador em fase de ideação, prototipagem ou validação; pelo menos um dos membros deve ter conhecimentos técnicos para o desenvolvimento da solução; o líder da equipe deve residir no Ceará; e o projeto deve ser desenvolvido no estado.