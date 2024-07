M. Dias Branco tem os melhores da América Latina, diz Institucional Investor

Maior empresa de massas e biscoitos do Brasil, a cearense M. Dias Branco é destaque da pesquisa anual 2024 da revista Institutional Investor, uma das principais publicações do mercado financeiro internacional.

A pesquisa, divulgada nesta terça-feira, 30, revela os principais CEOs, CFOs, Diretores de Relações com Investidores, programas de Relações com Investidores e atributos ESG que melhor defendem os padrões de governança corporativa.

No segmento de alimentos e bebidas no ranking América Latina Midcap, M. Dias Branco recebeu a primeira colocação nas categorias melhor CEO (Ivens Dias Branco), melhor CFO (Gustavo Theodozio), Melhor Profissional de Relações com Investidores (Fabio Cefaly), Melhor Conselho de Administração, Melhor Programa de Relações com Investidores, Melhor ESG, Melhor Equipe de Relações com Investidores e Melhor Encontro com Analistas Financeiros.

Já no ranking geral (Overall) do segmento de Alimentos e Bebidas da América Latina, que reúne companhias de todos os portes, a M. Dias Branco se destacou com o primeiro lugar na categoria Profissional de Relações com Investidores, concedido ao diretor de RI, Fabio Cefaly.

Além disso, foi classificada entre as 50 Most Honored (mais honradas), que considera todos os setores de atuação e portes analisados pela pesquisa.

Investidores, gestores de carteiras e analistas de investimentos de todo o mundo participaram da votação, sendo que a M. Dias Branco apareceu 30 vezes na lista dos vencedores, em primeiro ou segundo lugar.

Segundo Fábio Cefaly, o ranking da Institutional Investor é o reconhecimento de que a empresa tem realizado um trabalho crescente e consistente de relacionamento com o mercado financeiro, aprimoramento da governança corporativa e das práticas sócio-ambientais (ESG).

“É o reconhecimento do trabalho de comunicação transparente, tempestivo e contínuo com os agentes do mercado”, destaca Cefaly.