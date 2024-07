Minalba Brasil e Ball Corporation ganham o prêmio global Innovation

Boa notícia! O prêmio Innovation by Design 2024, da Fast Company, acaba de selecionar uma solução sustentável e com foco em acessibilidade como vencedora na categoria de Melhor Design da América Latina. Esta é a colaboração inovadora entre a Ball Corporation, líder mundial em embalagens sustentáveis de alumínio, e a Minalba Brasil, empresa do Grupo Edson Queiroz (GEQ), com consultoria da Fundação Dorina Nowill para Cegos, que resultou na primeira lata de alumínio do Brasil com descrição em braille na tampa.

A solução, projetada por uma equipe multidisciplinar da Ball, proporciona liberdade de escolha a consumidores com deficiência visual.

Adaptar o braile, tradicionalmente projetado para superfícies planas, para uma tampa de lata circular e curva exigiu diferentes estudos e testes para garantir a legibilidade dos caracteres, bem como preservar a funcionalidade da embalagem e a segurança da bebida. Destacando o impacto positivo da inovação, a excelência em design foi uma prioridade para demonstrar o compromisso da Ball Corporation com a inclusão. Ao integrar o braile nas embalagens de bebidas, a empresa convida a indústria a repensar suas soluções e abre caminho para investimentos em acessibilidade.

“Recentemente, durante uma corrida onde as águas em lata da Minalba estavam sendo distribuídas, tive a oportunidade de conversar com uma mulher cega e perguntei se a tampa com braile é importante para ela, e ela respondeu que, além de importante, é essencial”, diz Camila Vila Verde, gerente de Marketing e Novos Negócios da Ball para América do Sul.

“A jornada para a inclusão real de pessoas cegas ou com baixa visão no processo de suas próprias escolhas de consumo é longa, e estamos muito felizes em dar os primeiros passos”, acrescenta.

“A Minalba Brasil trabalha constantemente para oferecer aos seus consumidores novas experiências de compra e consumo, investindo em inovação e tecnologia. Quando lançamos as primeiras latas de água mineral com descrição em braile na tampa, sabíamos que era só o começo de um movimento transformador para o mercado de bebidas brasileiro. Em 2024 estamos adotando a solução em todo nosso portfólio de latas, inclusive sendo novamente pioneiros ao trazer a solução na categoria de energéticos. O reconhecimento do Innovation by Design 2024 só reforça que estamos no caminho certo no compromisso com a diversidade e inclusão”, afirma Aélio Silveira, CEO da Minalba Brasil.

A Ball fornece soluções inovadoras e sustentáveis de embalagens de alumínio para clientes de bebidas, cuidados pessoais e produtos domésticos, entre outras tecnologias e serviços. A companhia e suas subsidiárias empregam 16.000 pessoas em todo o mundo e registraram vendas líquidas de US$ 14,03 bilhões em 2023. Na América do Sul, a empresa conta com 13 unidades de produção, distribuídas entre Brasil, Chile, Argentina e Paraguai.

Minalba Brasil é a divisão de bebidas do GEQ, um dos maiores conglomerados empresariais do País, que se faz presente nos mais diversos momentos da vida dos brasileiros por meio de um portfólio diversificado de marcas e produtos de segmentos variados, ideal para todas as ocasiões de consumo. A empresa é líder de água mineral no Brasil e detentora das marcas Indaiá, Minalba, São Lourenço, Petrópolis, Natural do Horizonte, Refri, Citrus e do energético Night Power. Possui ainda o licenciamento das marcas Grapette e Nestlé Pureza Vital, bem como a concessão para a distribuição das marcas globais premium Perrier, S. Pellegrino e Acqua Panna, para a produção e distribuição do Minotauro Energy Drink, e a distribuição no varejo alimentar do hidrotônico Sorox.

Desde 1951, o Grupo Edson Queiroz (GEQ) faz-se presente nos mais diversos momentos da vida dos brasileiros por meio de um portfólio diversificado de marcas e produtos de segmentos variados. Ao longo da história, o Grupo consolidou uma cultura de pioneirismo e desenvolvimento de grandes negócios, empregando diretamente mais de 9 mil colaboradores e guiando sempre suas decisões nos princípios éticos que baseiam todas as suas relações. Entre as áreas de atuação e marcas, estão: Energia, com armazenamento, envase e distribuição de GLP com a Nacional Gás; Eletrodomésticos, com a Esmaltec; Alimentos e Bebidas, com a Minalba Brasil; e Comunicação, com o Sistema Verdes Mares.