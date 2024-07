Enel leva energia para indústria e agro de Morada Nova

Industriais e agropecuaristas de Morada Nova estão felizes com o avanço das obras de construção da Linha de Transmissão (LT) que levará energia elétrica desde a subestação da Enel em Cristais, na Região Metropolitana de Fortaleza, até a zona rural daquele município, beneficiando diretamente centenas de estabelecimentos, incluindo indústrias de confecção, que poderão, quando o serviço estiver concluído, ampliar suas instalações e aumentar sua produção.

A LT em implantação – que terá 60 quilômetros de extensão e absorverá investimento de R$ 33 milhões projeto – recebeu o selo de prioridade do governo estadual porque livrará, literalmente, do apagão uma região rica em solo e com potencial para o desenvolvimento de projetos da indústria e da agropecuária, incluindo os de irrigação.



A área a ser beneficiada pela LT tem, na opinião de Sílvio Carlos Ribeiro, secretário Executivo do Agronegócio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Governo do Ceará, “alto potencial agrícola, agroindustrial, industrial e comercial, dispondo de solos ricos e de boa rede de estradas vicinais, mas tudo isso, hoje, ainda é só um vazio de oportunidades”.

O secretário adiantou que região a ser beneficiada pela LT “tem bons solos, boa rede de estradas, incluindo as vicinais, mas carece de um insumo essencial: a energia elétrica, que agora chegará”.

Executado pela Enel, por meio de uma empreiteira credenciada, o projeto inclui, além da LT, a construção de uma subestação abaixadora que viabilizará vários empreendimentos agroindustriais na região, dentro da qual está o famoso distrito de Aruaru, cujo polo moveleiro terá, de novo, todas as condições de voltar a ser um dos mais importantes do estado.

Os recursos que são aplicados na construção dessa LT são oriundos de um fundo especial administrado pela própria Enel. A execução do projeto foi autorizada pela então governador Izolda Cela, que se convenceu as virtudes econômicas e sociais do empreendimento.

Quando a Linha de Transmissão e a subestação estiverem prontas, o que demandará cerca de 10 meses, “esses investimentos gerarão emprego e renda para uma população carente de oportunidade de trabalho em uma região rica em solo, clima e água e abrirão mais um novo cenário social e econômico no Vale do Jaguaribe”, disse o secretário do Agronegócio da SDE, Sílvio Carlos Ribeiro.

LUCRO DA VALE VEIO ALÉM DO ESPERADO

Para os operadores do mercado, o lucro líquido de US$ 2,76 bilhões da Vale no segundo trimestre deste ano, divulgado na noite de quinta-feira, 25, causou surpresa, uma vez a previsão era de um número menor – US$ 1,7 bilhão. Em relação ao lucro do mesmo período do ano passado, houve um incremento de 210%.

De acordo com o relatório que acompanhou o balanço, enviado à CVM, as receitas da Vale, no período abril-maio-junho deste ano alcançou US$ 9,9 bilhões, em linha com a projeção do mercado. De acordo com a empresa, o lucro poderia ter sido maior, se não fosse a elevação dos custos de manutenção e dos fretes.

No mesmo relatório., a Vale anunciou que pagará R$ 8,9 bilhões em Juros sobre o Capital Próprio (JCP), obediente à política da empresa de remunerar seus acionistas.

Tão boas notícias tiveram efeito positivo: as ações da Vale subiram 1% nas bolsas de valores de São Paulo e Nova Iorque.

Por falar em Bolsa de Valores, balanços do segundo trimestre e pagamento de dividendos, esta coluna informa: na sexta-feira da próxima semana, dia 2 de agosto, a cearense M. Dias Branco, empresa líder do mercado brasileiro de massas e biscoitos publicará seu balanço financeiro relativo ao segundo trimestre deste ano (abril-maio-junho).